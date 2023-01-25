الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

رياضة

حجازى: نأمل فى الظهور المُشرف أمام النصر.. و«رونالدو» إضافة قوية للدورى السعودى

أحمد حجازي ونونو
أحمد حجازي ونونو سانتو في المؤتمر الصحفي

عبّر اللاعب أحمد حجازي، مدافع فريق اتحاد جدة، عن تطلعه لتحقيق الفوز أمام النصر، وبلوغ نهائي كأس السوبر السعودي، مشيرًا إلى أن سعي فريقه للفوز باللقب وإضافته لسجلات النادي.

وسيلتقي الاتحاد، نظيره النصر، يوم غدٍ الخميس، في المباراة التي ستجمعها مساء يوم غدٍ الخميس، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، في إطار الدور نصف النهائي لكأس السوبر السعودي.

وقال حجازي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم قبل المباراة: "نأمل في أن نكون في حالة جيدة غدًا، ونظهر بصورة مشرفة. نملك الحافز والإمكانيات التي تؤهلنا للوصول إلى المباراة النهائية بمشيئة لله".

وتابع: "مهتمون بحصد الألقاب، والسوبر بطولة مهمة، نسعى لإضافتها في سجلات النادي، وهي دافع قوي لنا لإكمال ما تبقي من مشوارنا في الموسم".

وأضاف: "في الموسم الماضي، لم تخدمنا الظروف للظفر باللقب، وهدفنا اليوم ألا نخسر ما بنيناه مؤخرًا".

وواصل النجم المصري حديثه: "عند وصولي للاتحاد، كان النادي يمر بمرحلة تراجع تحصل لأي نادٍ، وبدايتي كانت تتمحور حول بناء فريق قوي، وهو ما وصلنا إليه بالفعل.

وعن حديثه بشأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، قال حجازي: "رونالدو من أعظم لاعبي الكرة، وإضافة فنية للدوري، ولديه مفاتيح لعب كثيرة، وسنعمل للحد من خطورتها والظهور بأفضل صورة".

احمد حجازى اتحاد جدة كأس السوبر السعودي النصر الاتحاد كريستيانو رونالدو

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