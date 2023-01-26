الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشعباني يقترب.. «الدستور» تكشف آخر كواليس ملف المدير الفني لـ«سيراميكا»

الشعباني
الشعباني

كشف مصدر مسئول داخل نادي سيراميكا كليوباترا، آخر كواليس ملف المدير الفني الجديد للفريق، خلفا لـ"أحمد سامي"، المدرب السابق.

«الدستور» يكشف الستار عن خليفة أحمد سامي الجديد في سيراميكا

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور": أمامنا العديد من السير الذاتية للعديد من المدربين سواء مصريين أو أجانب أو عرب".

وأضاف المصدر:" خليفة أحمد سامي المقبل، سيكون سبق له قبل ذلك التواجد في الدوري المصري، خاصة مع ضغط المباريات المتتالية المرحلة القادمة".

وأكمل:" لن نجازف بالتعاقد مع مدرب يحتاج لبعض الوقت للتأقلم على الأجواء هنا، ويحتاج للوقت لمعرفة إمكانيات اللاعبين وكيفية توظيفهم داخل الملعب".

وأشار المصدر إلى أن الوقت لن يكون في صالح الفريق، نمتلك قائمة بالأسماء المرشحة، يأتي على رأسها معين الشعباني، مدرب الترجي التونسي والمصري البورسعيدي السابق.

وزاد:" المفاوضات مع المدرب التونسي وصلت لمراحل متقدمة جدا، يتبقى فقط وضع الرتوش الأخيرة".

وأردف المصدر:"عقب التواصل إلى صيغة نهائية حول هذه البنود، سيتم الإعلان رسميا عن تعيين الشعباني مديرا فنيا للفريق، ربما تكون مواجهة بيراميدز هي الأولى له رسميا".

 

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز بالدوري 

ويواجه سيراميكا كليوباترا نظيره بيراميدز، عصر الأحد المقبل، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر للدوري (موسم 2022/2023).

وأرف:" يتواجد في الصورة أيضا كل من حلمي طولان وخالد جلال وعبدالحميد بسيوني، نجوم الزمالك السابقين، تحسبا لأي ظروف طارئة قد تحدث".

وعن إمكانية عودة هيثم شعبان مجددا للفريق، أوضح المصدر:" لا أحد يختلف على إمكانيات هيثم شعبان الفنية، فهو صاحب إنجاز الصعود التاريخي والاستمرار بين الكبار الموسمين الماضيين".

وأختتم قائلا:" لا نريد استباق الأحداث، علينا الانتظار لما سوف يحدث خلال الساعات القليلة المقبلة".

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، قد أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس 26 يناير الجاري، توجيه الشكر لأحمد سامي المدير الفني السابق للفريق، عقب فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، على الرغم من تجديده عقده مع النادي في وقت سابق.

ويأتي ذلك، عقب النتائج المتذبذبة للفريق على مدار المواجهات الأربع الأخيرة بالدوري، حيث لم يعرف سيراميكا طريق الفوز خلالها، مكتفيا بهزيمتين أمام فيوتشر وسموحة ومثلها تعادل مع فاركو 1/1 وطلائع الجيش سلبيا في الجولة الماضية.

ويحتل سيراميكا حاليا المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 17 نقطة، جمعها من 4 انتصارات و5 تعادلات و6 هزائم.

وتعد النسخة الجارية من مسابقة الدوري موسم 2022/2023، هي الظهور الثالث على التوالي تاريخيا لـ«سيراميكا» بدوري الأضواء والشهرة بين الكبار، بعدما جاء عاشرا في أول مواسمه برصيد 39 نقطة.

وفي الموسم الماضي، نجا سيراميكا بمعجزة من شبح الهبوط للقسم الثاني، عقب حصوله على 37 نقطة، دفعته للتواجد في المركز الرابع عشر بفارق نقطة وحيدة عن الجونة الهابط بـ36 نقطة.

وتولى أحمد سامي المسئولية الفنية لـ«سيراميكا» منتصف الموسم الماضي، خلفا لـ«هيثم شعبان»، الذي رحل بسبب سوء النتائج أيضا.

 

سيراميكا كليوباترا أحمد سامي مدرب سيراميكا الجديد التونسي معين الشعباني ملف المدير الفني الجديد لـ سيراميكا رحيل أحمد سامي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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