حبس المتهم بسرقة هاتف محمول من سيدة فى الأزبكية

قررت النيابة العامة حبس المتهم بسرقة سيدة في الأزبكية 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث قام بسرقتها بأسلوب «المغافلة»، وطالبت بسرعة إجراء التحريات في الواقعة.

تلقى قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة بلاغًا من صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية، بالفحص والتحريات تبين أن الهاتف مسروق وأن وراء ارتكاب الواقعة شخصًا له معلومات جنائية قام بسرقته من سيدة بأسلوب المغافلة حال سيرها بالطريق بأحد شوارع القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.