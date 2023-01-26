«تعليم سوهاج» تكشف خطتها لمكافحة الغش الإلكترونى

قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن المديرية نجحت هذا العام في الحد كثيرًا من ظاهرة الغش في الامتحانات خاصة الغش الإلكتروني في امتحانات الشهادة الإعدادية بمختلف لجان المحافظة والتي انتهت الامتحانات فيها اليوم الأربعاء 25 يناير.

وأضاف وكيل الوزارة أن نجاح المديرية في الحد من أعمال الغش الإلكتروني جاء نتيجة الإجراءات التي اتخذتها بناء على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والأجهزة المعنية بالمحافظة، حيث تم طباعة أوراق الأسئلة بطريقة مختلفة هذا العام فرغم أن الامتحان موحد على مستوى المديرية إلا أن أوراق الأسئلة تحمل أكوادًا مختلفة تعمل على تحديد أماكن أي محاولة للغش الإلكتروني، كما أن أوراق الأسئلة في السابق كانت تصل للجان بالكامل ويتم عده داخل كل لجنة، بينما هذا العام كانت أوراق الأسئلة مقسمة بحسب عدد اللجان الفرعية وموضوعة داخل أكياس بلاستيك محكمة الغلق غير قابلة للفتح وإعادة الغلق ولا تفتح إلا داخل لجان الامتحانات الفرعية بمعرفة الملاحظين وأمام الطلاب وقبل ثواني من توزيعها عليهم.

وتابع وكيل الوزارة أن من ضمن الإجراءات التي اتخذتها المديرية هذا العام للحد من ظاهرة الغش وتسرب الأسئلة، حيث تم تسليم أوراق الأسئلة لمراكز التوزيع الفرعية على 4 دفعات وليس دفعة واحدة كما كان يجري في السابق لتجنب بقاء الأسئلة لفترات طويلة في المراكز الفرعية، كما أن الأسئلة كانت تصل لمراكز التوزيع في صناديق معدنية محكمة الغلق ومؤمنة بقطع الرصاص التي تحمل أختامًا حكومية لكشف أي محاولة لفتحها.

كما أن اللواء محافظ سوهاج وافق هذا العام على توفير عضو متابعة مقيم داخل كل مركز توزيع فرعي طوال فترة الامتحانات وكذلك موجه مقيم بكل لجنة سير حرصًا على متابعة الإجراءات وبيان مدى التزام رؤساء اللجان ورؤساء مراكز التوزيع بالخطة الموضوعة لتأمين أسئلة الامتحانات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه الإجراءات نجحت كثيرًا بالفعل في الحد من ظاهرة الغش الالكتروني في لجان الامتحانات إلا أن السعي في طريق القضاء على ظاهرة الغش يتطلب إلى جانب هذه الإجراءات إرادة حقيقية ووعيا لدى أولياء الأمور والمجتمع المحلي وقناعة لدى الجميع بالآثار السلبية لظاهرة الغش التي لا تحقق مبدأ تكافؤ الفرص وتلقي بظلالها السلبية على المجتمع لعقود طويلة وأنه لابد من تضافر كل الجهود لتحقيق خطوات ايجابية في هذا الشأن والقضاء على المعتقدات الخاطئة التي تغلغلت في مجتمعنا الذي كان في السابق يلفظ أي سلوك يؤدي إلى الغش وكان الجميع يتمسك بأن يحصل كل طالب على حقه فعليًا.

جدير بالذكر أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أصدر اليوم القرار رقم 48 لسنة 2023 ، بوقف معلمة بإدارة جرجا التعليمية 3 شهور أو لحين الانتهاء من التحقيق معها أيهما أقرب وذلك لقيامها بنشر ورقة الأسئلة لامتحان الشهادة الإعدادية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب بدء الامتحان أثناء عملها بإحدى لجان الامتحانات بإدارة دار السلام.