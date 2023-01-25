شيخ الطريقة الدسوقية يشارك في فعاليات مولد صالح الجعفري

شارك الدكتور جمال الدين الدسوقي، شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية، في فعاليات مولد القطب الصوفى الشيخ صالح الجعفرى، إمام الجامع الأزهر الأسبق، ونجلة الشيخ عبدالغني صالح الجعفري، حيث تختتم الفعاليات غدا الخميس، بمشاركة عدد كبير من شيوخ الصوفية وعلماء الأزهر.

وقدم الدسوقي، التهنئة لمريدي واتباع الطريقة الجعفرية الأحمدية، بمناسبة مولد شيوخ الطريقة، داعيا المولى عزوجل أن يحفظ الطريقة الجعفرية وسائر الطرق الصوفية التي تعمل ليلا نهار من أجل نشر المنهج الإسلامي الوسطي والتصدي للأفكار المتطرفة والشاذة.

وكانت الطريقة الجعفرية، بدأت الأحد الماضي، فعاليات الاحتفال بمولد مؤسسها القطب الصوفى الشيخ صالح الجعفرى، إمام الجامع الأزهر الأسبق، ونجلة الشيخ عبدالغنى صالح الجعفرى، والتي تختتم غدا الخميس.

شيخ الطريقة الدسوقية يشارك في مولد " صالح الجعفري"

شيخ الطريقة الدسوقية يشارك في مولد " صالح الجعفري"

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