ريال مدريد يوضح حقيقة منع ارتداء قمصان أتلتيكو مدريد في البرنابيو

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا حول الشائعات التي تم تداولها بشأن منع الجماهير من دخول الملعب بقميص أتلتيكو مدريد، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين.

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية وشرسة أمام غريمه وجاره أتلتيكو مدريد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ريال مدريد يوضح حقيقة منع ارتداء قمصان أتلتيكو مدريد في ملعب البرنابيو

وأصدر النادي الملكي بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، نفى خلاله كل هذه الشائعات، مؤكدًا أنها خالية من الصحة، موضحًا عدد التذاكر التي منحها النادي لجماهير أتلتيكو مدريد.

وأفاد ريال مدريد في بيانه: "بالنظر إلى المعلومات التي ظهرت في الصفحة الأولى لصحيفة (ماركا)، والتي تنص على أن نادي ريال مدريد يمنع الجماهير من دخول ملعبنا مرتدين قمصان الفريق الزائر، يود ريال مدريد أن يذكر ما يلي:

1- هذه المعلومة هي خاطئة تمامًا، لم يمنع ريال مدريد أبدًا المشجعين الذين يرتدون قمصان الفريق المنافس من دخول ملعب سانتياجو بيرنابيو، هكذا كان الحال دائمًا، كما يمكن رؤيته في كل مباراة تقام في ملعبنا، وسيظل الأمر كذلك.

2- فيما يتعلق بعدد التذاكر التي أتاحها ريال مدريد لأتلتيكو مدريد للمباراة القادمة، يريد نادينا أن يوضح أن عدد التذاكر المخصصة لأتلتيكو مدريد هو نفسه الذي يحصل عليه ريال مدريد عندما نذهب لمواجهتهم في استاد ميتروبوليتانو، بما يتوافق مع ما تم الاتفاق عليه بين الكيانين في إطار العلاقة غير العادية التي نحافظ عليها.

3- وبالمثل، يريد ريال مدريد أن يشير إلى أن بيع ونقل تذاكر سانتياجو برنابيو يتوافق في جميع الأوقات وقد امتثل دائمًا للوائح المعمول بها في كل مسابقة.

واختتم النادي الملكي بيانه، مؤكدًا: "يأمل ريال مدريد ويأمل أن يكون هذا الديربي القادم حفلة كرة قدم، لا ينبغي لأي شخص ولا أحد أن يشوه بمعلومات خاطئة على الإطلاق".