«البريد» يعلن الفائز الثالث بجائزة «المليون»

نظمت اليوم الهيئة القومية للبريد، حفل السحب الثالث على جائزة "المليون جنيه" لعملاء حسابات التوفير.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تشجيع العملاء على الادخار واستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في المعاملات المالية.

وتم إجراء السحب بمبنى البريد بالقرية الذكية بحضور الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد وجميع قيادات الهيئة ومحمد أبو العلا عبد اللطيف ممثل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأعلن الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، عن نتيجة السحب الثالث على حسابات التوفير "جائزة المليون جنيه"، حيث فاز بها العميل عبد الله عبد المعتمد عبد الحليم صاحب حساب توفير لدى الهيئة القومية للبريد فرع أبو قرقاص المنيا.

ومن جهته، قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن جوائز حسابات التوفير "ربع السنوية" التي تقوم بها الهيئة تأتي تأكيدا على مصداقية البريد تجاه عملائه وتقديراً لولائهم الدائم وثقتهم في الخدمات المصرفية المتعددة والمتميزة التي يقدمها البريد المصري، وتعكس حرص واهتمام البريد على تقديم تجربة مالية فريدة للعملاء؛ و لتشجيع العملاء الحاليين على زيادة أرصدة حساباتهم واستخدام القنوات الرقمية للبريد، وتشجيع المواطنين من غير العملاء على فتح حسابات توفير جديدة لدى أي من مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر أن جائزة المليون جنيه تقدم لعملاء توفير البريد بصفة "ربع سنوية" بقيمة مليون جنيه، وتنص شروط الاشتراك في المسابقة على ان يكون الحساب توفير "أفراد"، وأن يكون نشط ويكون الحد الأدنى للرصيد في الحساب ١٠ آلاف جنيه وقت الدخول ووقت السحب على الجائزة.