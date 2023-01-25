الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

«الداخلية» تكشف تفاصيل مقتل مجرم واستشهاد ضابط بكفرالشيخ

ضابط بكفر الشيخ
ضابط بكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الأربعاء، من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة صادر بشأنه ضبط وإحضار فى قضية اتجار بالمواد المخدرة والتى سبق ضبط والده وعمه فيها وبحوزتهما كميات من مخدري "الحشيش، الهيروين" بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ بمديرية أمن كفر الشيخ.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ما نتج عنه مقتله.

وعُثر بحوزته على بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار وأسفر التعامل عن استشهاد النقيب أحمد ياسر توفيق علي، من قوة مديرية أمن كفر الشيخ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية ضبط وإحضار المواد المخدرة مخدرى الحشيش الهيروين مديرية أمن كفر الشيخ إطلاق الأعيرة النارية بندقية خرطوش قوة مديرية أمن كفر الشيخ

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