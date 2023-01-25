الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

130 دقيقة أقصى تأخير بمواعيد القطارات اليوم

قطار
قطار

أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الأربعاء، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً: خط القاهرة- الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات 130 دقيقة

ثانياً: خط القاهرة- السد العالي

- القاهرة- أسيوط مدة 90 دقيقة

- أسيوط- أسوان مدة 90 دقيقة

ثالثاً: خط بنها- بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 85 دقيقة

رابعاً: خط طنطا- المنصورة- دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة

خامسا: خط قليوب- شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة

وكان قد أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن استقبال ميناء الإسكندرية أول جرار سكة حديد أمريكي جديد لميناء الإسكندرية، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 100 جرار جديد لصالح هيئة السكك الحديدية.

يأتي ذلك ضمن العقد المبرم مع شركة وابتك الأمريكية "جنرال إلكتريك سابقًا"، بتكلفة إجمالية قدرها 247.3 مليون يورو شاملة الضمان والصيانة وقطع الغيار للجرارات لمدة 11 سنة، وبدعم وتمويل من بنك الإعمار الأوروبي. 

وقال وزير النقل إن تلك الصفقة تدخل في إطار خطة وزارة النقل لتدعيم قوة الجر بالسكة الحديد بعدد 260 جرارًا جديدًا، وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارًا من الأسطول الحالي مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

ولفت إلى أنه سبق وأن انتهت هيئة السكك الحديدية من تسلم عدد 110 جرارات جديدة بواسطة شركة وابتك الأمريكية، وتم تشغيلها على خطوط السكة الحديد لدعم أسطول الوحدات المتحركة، والانتهاء من إعادة تأهيل 60 جرارًا منها "54 جرار جنرال إليكتريك+ 6 جرارات PRL".

السكة الحديد تأخيرات القطارات وصلت ل ١٢٠ دقيقة اليوم بخط اسكندرية - القاهرة تأخيرات القطارات وصلت ل ١٢٠ دقيقة اليوم بخط اسكندرية - القاهرة بخط اسكندرية - القاهرة إسكندرية القاهرة

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