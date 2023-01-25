الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس شركة مترو الأنفاق يهنئ رجال الشرطة بعيدهم: بذلوا أرواحهم فى سبيل وطنهم

المهندس علي الفضالي،
المهندس علي الفضالي، العضو المنتدب للشركة المصرية

تقدم المهندس علي الفضالي، العضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة، رئيس مجلس الإدارة، بالتهنئة لجميع رجال الشرطة المصرية، بعيدهم رقم 71 لعام 2023، مؤكدين على الشكر والتقدير والعرفان لجميع أعضاء هيئة الشرطة المصرية بمختلف إداراتها الذين بذلوا أرواحهم في سبيل تأدية واجبهم الوطني ومن يواصلون مسيـرة من قبلهم من أجل أن يعم الأمن والأمان والاستقرار في جميع ربوع مصرنا الحبيبة.

وكان قد أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن استقبال ميناء الإسكندرية أول جرار سكة حديد أمريكي جديد لميناء الإسكندرية، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 100 جرار جديد لصالح هيئة السكك الحديدية.

يأتي ذلك ضمن العقد المبرم مع شركة وابتك الأمريكية "جنرال إلكتريك سابقًا"، بتكلفة إجمالية قدرها 247.3 مليون يورو شاملة الضمان والصيانة وقطع الغيار للجرارات لمدة 11 سنة، وبدعم وتمويل من بنك الإعمار الأوروبي. 

وقال وزير النقل، إن تلك الصفقة تدخل في إطار خطة وزارة النقل لتدعيم قوة الجر بالسكة الحديد بعدد 260 جرارًا جديدًا، وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارًا من الأسطول الحالي مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

ولفت إلى أنه سبق وأن انتهت هيئة السكك الحديدية من استلام عدد 110 جرارات جديدة بواسطة شركة وابتك الأمريكية، وتم تشغيلها على خطوط السكة الحديد لدعم أسطول الوحدات المتحركة، والانتهاء من إعادة تأهيل 60 جرارًا منها (54 جرار جنرال إليكتريك + 6 جرارات PRL).

وأشار وزير النقل، إلى أن صفقة الجرارات الجديدة ستشكل قوة دعم هائلة لمنظومة السكة الحديد، وستسهم في انتظام جداول التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وتلبية طلبات مستخدمي السكك الحديدية، لتواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية.

مترو الأنفاق يهنئ رجال الشرطة المصرية بعيد الشرطة الأنفاق يهنئ رجال الشرطة المصرية بعيد الشرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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