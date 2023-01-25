صحة المصريين في عهد السيسي.. إنشاء مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنيا

عام مرّ منذ أن شهدت محافظة المنيا، حدثًا صحيًا كبيرًا في قطاعها الصحي، بإنشاء مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنيا في ديسمبر من العام 2021.

الصرح الطبي الكبير في عروس الصعيد، والذي يُعد إنجازًا هامًا في القطاع الطبي، يُعد بمثابة طفرة في مجال تحسين الرعاية الصحية بالصعيد ومحافظة المنيا.

وبحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، يتكون المبنى من ٥ طوابق، ويضم وحدات الأشعة والاستقبال والتحاليل الطبية وغرف العمليات بطاقة استيعابية تبلغ ٢٠٦ أسرة.

كما يقدم المستشفى خدمات تعليمية أخرى لطلاب كلية الطب لتأهيل كوادر طبية في علاج أمراض الكبد، وجرى توفير الأطقم الطبية من الأطباء وطاقم التمريض، وتوفير الأجهزة الطبية لتكون جاهزة لاستقبال المرضى ـ بحسب موقع الرئاسة.

كما يحتوي المستشفى على قسم داخلي، وحدة مناظير، وحدة أشعة مقطعية، أشعة تداخلية لعلاج الأورام والأوعية الدموية، كما تحتوي على ٦ عيادات خارجية ووحدة لعلاج فيروس سي و٥ غرف عمليات منهم غرفتا عمليات لزراعة الكبد وعدد ٥ غرف عناية مركزة بالإضافة إلى قسم استقبال الحالات الطارئة.