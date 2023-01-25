تقرير هندي: مصر لاعب مركزي في غرب آسيا والبحر الأحمر والقرن الإفريقي

قال موقع"ummid" الهندي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للهند وحضوره كضيف شرف في احتفالات يوم الجمهورية، تعطي فرصا جديدة للمزيد من التعاون بين القاهرة ونيودلهي، مشيرًا إلى أن البلدين لديهما أسس متينة لبناء مبادرات تعاونية جديدة.

السيسي يزور الهند

وقال الموقع، إن زيارة الرئيس السيسي تشير إلى أن العلاقات المصرية الهندية ستعود وبقوة كسابق عهدها، لافتًا إلى أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، برزت القاهرة كلاعب مركزي في التطورات في غرب آسيا والبحر الأحمر والقرن الإفريقي والشؤون الإفريقية بشكل عام.

واعتبر الموقع، أن الزيارة توفر فرصًا لإنشاء قواعد للتعاون من أجل المصلحة المشتركة ونقل العلاقات إلى مناطق جديدة غير مستكشفة حتى الآن.

كما أن مصر وسعت من علاقاتها ومشاركتها مع دول مجلس التعاون الخليجي الفتر الماضي، حيث زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، القاهرة العام الماضي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

تحالف مصر والعراق والأردن

وتابع التقرير، أن الجهد الدبلوماسي المصري الآخر المهم هو إقامة علاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع العراق والأردن و بعد ثلاثة اجتماعات غير رسمية منذ مارس 2019، التقى قادة الدول الثلاث في بغداد في يونيو 2021.

وقال الموقع، إن هذه الشراكة الثلاثية - التي يشار إليها بـ "الشام الجديد" أو "المشرق الجديد" - تعد بتوحيد نقاط القوة لدى الدول في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار، بما في ذلك مشاريع خطوط الأنابيب وربط شبكات الكهرباء في الدول الثلاث.

وأعقب هذه القمة بحسب التقرير قمة أخرى في عمان، في ديسمبر 2022، إلى جانب تسليط الضوء على التعاون الاقتصادي، فتحدث القادة عن الأمن والاستقرار الإقليميين كأولوية، إلى جانب مواجهة تحديات الغذاء والمياه وأمن الطاقة بشكل جماعي.

مصر تطور قدراتها البحرية

وفي مجال تطوير القدرات البحرية، قال الموقع انه استجابةً للتحديات البحرية في شرق البحر المتوسط والبحر الأحمر، تحاول مصر أيضًا تعزيز قدراتها البحرية، حيث أقامت قاعدة بحرية جديدة في القرقوب على ساحلها الشمالي على بعد نحو 140 كيلومترًا من حدودها مع ليبيا وفي يناير 2020، افتتحت مصر قاعدة برنيس البحرية على البحر الأحمر، وأعلنت عن خطط لإنشاء قاعدة أخرى في الشمال شرقي بورسعيد.