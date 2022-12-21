الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قرقاش: مشاركة الإمارات في قمة «بغداد 2» إيمانا بأهمية استقرار العراق

أنور قرقاش
أنور قرقاش

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، الأربعاء، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تعليقا على قمة "بغداد 2"، إن مشاركة الإمارات في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الثاني تأتي إيمانا بأهمية استقرار وازدهار العراق الشقيق عربيا وإقليميا.

وشدد “قرقاش” على ضرورة تعزيز منصات الحوار الإقليمي لخير شعوب المنطقة، معربا عن شكر بلاده للأردن الشقيق ولفرنسا الصديقة لاستضافة المؤتمر والحرص على تعزيز قنوات الحوار في المنطقة.

 

قمة بغداد 2.. محاولة لنزع فتيل أزمات المنطقة بمشاركة مصر

واستضافت الأردن الثلاثاء قمة «بغداد2» وتجمع فرنسا واللاعبين الرئيسيين في الشرق الأوسط بما في ذلك مصر ودول مجلس التعاون الخليجي والسعودية، في محاولة لنزع فتيل الأزمات المتفاقمة في المنطقة عبر الحوار.

وقالت الرئاسة الفرنسية: «الهدف من اجتماع كهذا هو جمع جيران العراق وشركائه حول الطاولة في محاولة للمضي قدما عبر تعزيز الحوار».

تناول الاجتماع قضايا مشتركة على غرار الاحترار المناخي والأمن الغذائي، فضلاً عن التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.

قرقاش قمة بغداد 2 مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة استقرار العراق

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