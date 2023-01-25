الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

هشام هلال فى عيد الشرطة: بذلوا النفيس والغالى فداءً للوطن

النائب هشام هلال
النائب هشام هلال

هنأ النائب هشام هلال، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضباط وجنود وأفراد رجال الشرطة البواسل، بمناسبة العيد الـ71 للشرطة المصرية الباسلة.

وقال هلال، في بيان له اليوم، إن احتفالية عيد الشرطة الـ71 احتفت بمعركة الإسماعيلية المجيدة والتي تجسد ملحمة وطنية عظيمة عكست قوة إرادة وعزيمة المصريين فى تلك الفترة.

وأضاف هلال أنه لولا تضحيات رجال الجيش والشرطة خلال السنوات الماضية، ما نهضت الدولة المصرية من كبوتها، موضحًا: بذلوا النفيس والغالي فداءً للوطن وتحقيقًا للأمن والاستقرار، ضاربين بذلك خير مثال على التضحية من أجل الوطن.

ووجه رئيس برلمانية مصر الحديثة بمجلس النواب، تحية تقدير واعتزاز وإجلال لرجال الشرطة، مجددًا تأكيده على دعمهم لمواجهة التحديات الراهنة، خاصة بعد التحديات المفروضة على المنطقة فى هذه الفترة العصيبة من تاريخ العالم.

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