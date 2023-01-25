الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تشييع جثمان والد مى فاروق من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر

مي فاروق
مي فاروق

أعلنت المطربة مى فاروق، تشييع جثمان والدها من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر، عقب صلاة الظهر اليوم الأربعاء، على أن يتم دفنه بعد ذلك في مقابر العائلة.

وكان توفى والد مي، صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، وكتبت "مي" عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وإنستجرام "أبويا مشي وسابني إنا لله وإنا إليه راجعون".. "أرجوكم الدعاء لوالدى". 

وأضافت: "توفى إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله والدى الغالي الحاج فاروق إبراهيم عطوة، اللهم تغمده بواسع رحمتك يا أرحم الراحمين".

وبمجرد كتابة المنشور، سرعان ما لاقت مي، تعليقات كثيرة من محبيها وجمهورها داعين لوالدها بالرحمة والمغفرة، ولها بالصبر والسلوان.

وكان والد "مي" تعرض لوعكة صحية منذ أسابيع قليلة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكتبت مي فاروق قبل أيام: «ده أبويا ده اللي ورثت منه كل حاجه حتي حلاوة صوته ده بقي طيبة الدنيا واخلاق الدنيا حب الناس له مش عارفه اشرحه سماحه ونضافة الدنيا ده اللي بدعواته مكمله في حياتي ودلوقتي ده ابني اللي انامسؤوله عنه شايفاه في ازمه مش قادره اعمل له حاجه غير اني اكون تحت رجليه».

وتابعت: "إلى هذه اللحظة لسه حالة والدي حرجة منتظرين من ربنا فرجه وكرمه عليه وعلينا أصعب أيام بتمر عليا في حياتي أبويا قصاد عيني عاجزة إني أساعده بحاجة غير الدعاء أرجوكم لو بتحبوني كثفوا له الدعاء هو في أمس الحاجة له وأنا كمان".

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