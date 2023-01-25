رسميًا.. كريس هبكينز يتولى رئاسة وزراء نيوزيلندا خلفا لجاسيندا أردرن

تولي كريس هبكينز رسميا، اليوم الأربعاء، منصب رئيس وزراء نيوزيلندا خلفا لجاسيندا أردرن التي فاجأت النيوزيلنديين الأسبوع الماضي بإعلان استقالتها.

وأدى هبكينز البالغ 44 عاما اليمين أمام الحاكم العام لنيوزيلندا خلال حفل أقيم في العاصمة ويلينجتون.

وقال هيبكنز في أول تصريح له بعد توليه منصبه: "هذا أكبر امتياز وأكبر مسؤولية في حياتي".

وأضاف: "أشعر بالاندفاع والحماسة لمواجهة التحديات الماثلة"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأحدثت استقالة أردرن صدمة في نيوزيلندا بعد أقل من ثلاث سنوات على فوزها بولاية ثانية إثر فوز انتخابي ساحق.

وخلال ولايتها، واجهت أردرن جائحة كورونا (كوفيد-19) وثورانا بركانيا فتاكا وأسوأ اعتداء يرتكب في البلاد عندما أقدم شخص يؤمن بتفوق البيض العام2019 على قتل 51 مصلّيا مسلما في مسجدين في كرايستشيرش.

وكان إدارتها لأزمة وباء كورونا جعلتها تقود حزبها العمالي إلى فوز ساحق في انتخابات عام 2020، ولكن مع الإغلاق القاسي الذي أبقى النيوزيلنديين في المنازل، وإغلاق حدود البلاد، بدأت شعبيتها في التضاؤل.

وكان آخر ظهور علني لها رئيسة للوزراء عند خروجها من البرلمان الأربعاء وسط تصفيق المئات من المواطنين الذين كانوا في انتظارها.

وواجهت حكومة يسار الوسط التي ترأستها أردرن خلال العامين الماضيين ارتفاع التضخم واستعادة المعارضة المحافظة لزخمها.

قادر على الفوز

وتقع الآن على عاتق هبكينز المسؤول السابق عن مكافحة كوفيد19، مهمة إحياء شعبية الحكومة قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر.

ويُطلق على هبكينز الوالد لطفلين لقب "تشيبي"، وهو يصف نفسه بأنه نيوزيلندي عادي من الطبقة العاملة يفضل ركوب الدراجة للذهاب الى عمله.

وقال هبكينز في تصريح سابق لصحفيين أمام البرلمان في العاصمة ويلينجتون: "أعتبر أنني أملك التصميم والقدرة على دفع الأمور إلى الأمام"، مشددا خصوصا على أنه قادر على الفوز بالانتخابات.