عقب تنحي أرديرن.. كريس هيبكنز يفوز بمنصب رئيس الوزراء فى نيوزيلندا

فاز كريس هيبكنز بمنصب رئيس الوزراء الجديد فى نيوزيلندا، عقب انتخابات حزب العمال الحاكم فى البلاد.

وقال رئيس الوزراء المنتخب "هيبكنز" فى تصريحات صحفية "أشعر بالنشاط والحماس وأتطلع قدما للعمل"، وفقا لما نقله موقع RNZ.

كان هيبكنز" هو المرشح الوحيد لزعامة حزب العمال، لذا كان التصويت إجراء شكليا، فيما سيكون وزير التنمية الاجتماعية، كارمل سيبولوني، هو النائب الجديد له

ومن المقرر أن يؤدى هيبكنز اليمين الدستورية، يوم الأربعاء المقبل.

يجدر الإشارة إلى أن رئيسة الوزراء السابقة فى نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، أعلنت تنحيها عن منصبها الأسبوع الماضى بحجة الإرهاق وحاجتها إلى الراحة.

وانتخبت أرديرن، كرئيسة وزراء نيوزيلندا في عام 2017.

وشغل هيبكنز منصب وزير الصحة في يوليو 2020 قبل أن يصبح الوزير المسؤول عن التصدي لفيروس كورونا وإدارة الأزمة الصحية الشاملة خلال تلك الفترة.