مصرع 3 وإصابة سيدة إثر تصادم سيارة ملاكى بحاحز خرسانى بطريق القاهرة السويس

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيبت سيدة نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بالحاجز الخرساني بطريق القاهرة السويس.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابة للمستشفى العام والجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة السويس.

وكانت هيئة الإسعاف بمحافظة السويس قد تلقت بلاغا من قائدي السيارات يفيد تصادم سيارة ملاكي بالحاجز الخرساني، على مسافة 2 كيلو من مدخل محور 30 يونيو على طريق القاهرة السويس.

ووجه مدير إسعاف السويس 3 سيارات لموقع الحادث للتعامل مع المصابين ونقلهم للمستشفى.

ووجهت مديرية أمن السويس قوة من ادارة تأمين الطرق لموقع الحادث وكشفت المعاينة أن سبب الحادث عدم تقدير المسافات مما أدى إلى اصطدام السيارة بالحاجز الخرساني.

وقال مصدر طبي مسؤول إن الحادث أسفر عن مصرع السيد ابراهيم ابراهيم بدير، آمال عبد المجيد القماش، سيد عبد الحفيظ، كما أصيبت هبة الله السيد ونقلتها الإسعاف إلى المستشفى.

وكان وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتور اسماعيل الحفناوى، قد كلف القائم بأعمال مدير مستشفى السويس العام الدكتور أحمد نوح برفع درجة الاستعداد فور تلقي البلاغ .

وتابع القائم بأعمال مدير مستشفى السويس العام الدكتور أحمد نوح جاهزية أقسام الطوارئ والجراحة والعظام لاستقبال مصابي الحادث.

تصادم سيارة ملاكى بحاحز خرسانى بطريق القاهرة السويس

تصادم سيارة ملاكى بحاحز خرسانى بطريق القاهرة السويس