قبل طائرة كأس العالم للأندية.. الأهلي يسحب 3 نقاط من «رصيد البنك» ويبتعد بصدارة الدوري

تغلب الأهلي على نظيره البنك الأهلي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء بإطار مباريات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري.

الأهلي واصل ابتعاده في صدارة الدوري برصيد 37 نقطة وبفارق 6 نقاط عن فيوتشر الوصيف، بينما وقع البنك الأهلي في المركز الـ 16 بـ 12 نقطة.

وكان اللقاء الأخير للأحمر في بطولة الدوري قبل التوجه إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق الشهر المقبل.

الشوط الأول

وشهدت أول 15 دقيقة تحفظ شديد بين الفريقين، ولم يسجل أي الفريقين خطورة على مرمى الآخر.

البنك الأهلي كان البادر بالخطورة في الدقيقة 15، بركلة حرة نفذها عاصم صلاح لكنها علت مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وفي الدقيقة 16 رد الأهلي بتسديدة من مروان عطية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها محمد أبو جبل حارس مرمى البنك بسهولة.

وعاد البنك لأحداث خطورة على الأهلي بفرصة في الدقيقة 17، بعدما سدد محمود قاعود كرة جاورت القائم الأيمن لمحمد الشناوي.

وشهدت الدقيقة 31، هدف التقدم في اللقاء لصالح الأهلي الذي سجله محمد شريف بعد تكملة لتسديدة مروان عطية الذي توغل داخل منطقة الجزاء وردت من أبو جبل ليكملها الأول في المرمى.

وبالدقيقة 43 توغل كوكا من الجهة اليسرى، وأرسل عرضية لكنها اصطدمت بقدم محمود الجزار وأخرجها أبو جبل لركنية.

الشوط الثاني

شهد سيطرة كاملة من جانب الأهلي وكانت أول الفرص في الدقيقة 51 عن طريق محمد شريف بعدما انفرد بمرمى أبو بجيل ووضع الكرة في يده.

وبالدقيقة 66 اخترق أحمد عبد القادر دفاعات البنك وسدد الكرة في الشباك الخارجية لمرمى أبو جبل، ليعود الأهلي من جديد في الدقيقة 70 ويسدد طاهر محمد طاهر تسديدة مرت على يمين أبو جبل.

وبالدقيقة 74 واصل أبو جبل الدفاع عن مرماه وتصدى لتسديدة أفشة من خارج منطقة الجزاء.