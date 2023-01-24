الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قبل طائرة كأس العالم للأندية.. الأهلي يسحب 3 نقاط من «رصيد البنك» ويبتعد بصدارة الدوري

الأهلي
الأهلي

تغلب الأهلي على نظيره البنك الأهلي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء بإطار مباريات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري.

الأهلي واصل ابتعاده في صدارة الدوري برصيد 37 نقطة وبفارق 6 نقاط عن فيوتشر الوصيف، بينما وقع البنك الأهلي في المركز الـ 16 بـ 12 نقطة.

وكان اللقاء الأخير للأحمر في بطولة الدوري قبل التوجه إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق الشهر المقبل.
الشوط الأول

وشهدت أول 15 دقيقة تحفظ شديد بين الفريقين، ولم يسجل أي الفريقين خطورة على مرمى الآخر.

البنك الأهلي كان البادر بالخطورة في الدقيقة 15، بركلة حرة نفذها عاصم صلاح لكنها علت مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وفي الدقيقة 16 رد الأهلي بتسديدة من مروان عطية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها محمد أبو جبل حارس مرمى البنك بسهولة.

وعاد البنك لأحداث خطورة على الأهلي بفرصة في الدقيقة 17، بعدما سدد محمود قاعود كرة جاورت القائم الأيمن لمحمد الشناوي.

وشهدت الدقيقة 31، هدف التقدم في اللقاء لصالح الأهلي الذي سجله محمد شريف بعد تكملة لتسديدة مروان عطية الذي توغل داخل منطقة الجزاء وردت من أبو جبل ليكملها الأول في المرمى.

وبالدقيقة 43 توغل كوكا من الجهة اليسرى، وأرسل عرضية لكنها اصطدمت بقدم محمود الجزار وأخرجها أبو جبل لركنية.

الشوط الثاني

شهد سيطرة كاملة من جانب الأهلي وكانت أول الفرص في الدقيقة 51 عن طريق محمد شريف بعدما انفرد بمرمى أبو بجيل ووضع الكرة في يده.

وبالدقيقة 66 اخترق أحمد عبد القادر دفاعات البنك وسدد الكرة في الشباك الخارجية لمرمى أبو جبل، ليعود الأهلي من جديد في الدقيقة 70 ويسدد طاهر محمد طاهر تسديدة مرت على يمين أبو جبل.

وبالدقيقة 74 واصل أبو جبل الدفاع عن مرماه وتصدى لتسديدة أفشة من خارج منطقة الجزاء.

الاهلى البنك الأهلي الدوري كأس العالم للأندية محمد شريف شريف

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

حرقها حية.. زوج يشعل النيران فى زوجته ببولاق الدكرور.. ويعترف: «بتنكد عليا»

الزراعة: إنتاج تقاوي للمزارعين بأسعار أقل من السوق وتسجيل أصناف جديدة

غلق وتشميع أكاديمية تمريض بدون ترخيص ومصنع ألبان ببني سويف

«أسنان طنطا» تحصل على شهادتي أيزو في الإدارة وجودة التعليم

أكثر من 100 ترشيح.. من يفوز بجائزة الأوسكار لعام 2023

حيثيات إعدام منفذ مذبحة الريف الأوروبي: شيطان عاشر إحدى ضحاياه وتقدم لخطبة شقيقتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن

نتنياهو يزور الأردن.. ويلتقى الملك عبدالله

وزير العدل الفلسطينى: ممارسات الاحتلال العنصرية بحق الخان الأحمر مخالفة للقوانين الدولية