الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لمواجهة هيمنة الدولار ..آليات مبتكرة لتشكيل عملات جديدة والتعامل بالعملات الوطنية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مع تعاظم التنافس بين القوى العظمى الذي يأتي في وقت يواجه الاقتصاد العالمي ركودًا غير مسبوقًا، تتجه عدد من الدول إلى خطوات وآليات جديدة لتشكيل عملات جديدة على رأسها استخدام العملة الوطنية، لتحل محل الدولار الأمريكي الذي يهيمن على التعاملات التجارية بين الدول الحليفة والغير حليفة للولايات المتحدة.

وما بين هيمنة الدولار من جهة وصعود الصين كقوة اقتصادية، والعقوبات المفروضة على روسيا منذ بدء عملياتها العسكرية في أوكرانيا، برزت محاولات جديدة لإزالة عصر الدولرة؛ كحل لبناء روابط تجارية بين الدول، أحدثها ما تم الإعلان عنه في أميركا اللاتينية، بين البرازيل والأرجنتين، وكذلك إعلان مصر وروسيا اعتماد الجنية والروبل  كعملات تبادل تجاري، وفيما يلي التفاصيل:

عملة برازيلية أرجنتينية مشتركة

كشف الرئيس البرازيلي، لويس اغناسيو لولا دا سيلفا، في تصريحات أمس الأثنين في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس، أن الفرق الاقتصادية من البرازيل والأرجنتين ستعملان على اقتراح لطرح عملة مشتركة تستخدم في التدفقات التجارية والمالية بهدف تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.

وأوضح لولا دا سيلفا، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء البرازيلية، أن عملية طرح عملة مشتركة ستحتاج نقاشا طويلا واجتماعات عديدة.

وقال: «إذا ما كان الأمر يعتمد علي، لكان للمواطنين تجارة خارجية دائما ما تعتمد على عملات دول أخرى لتقليل الاعتماد على الدولار»، مشيرًا إلى أن العديد من الدول تعاني من صعوبات في شراء الدولار وهذا يمنع توقيع اتفاقيات.

ولاحقًا، صرح وزير المالية البرازيلي، فرناندو حداد، بأن العملة الرقمية الموحدة بين بلاده والأرجنيتن، ستستخدم فقط لعمليات التبادل الجاري لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، نافيًا أن تكون بديلا عن الريال البرازيلي أو البيزو الأرجنتيني.

وأوضح فرناندو حداد أن الفكرة تكمن في تعزيز التجارة بين دول أمريكا اللاتينية بطريقة أفضل من أدوات أخرى استخدمت في الماضي مثل السداد بالعملات المحلية وعدم اللجوء إلى الدولار واتفاقيات السداد والائتمان المتبادل التي ألغتها البرازيل في عام 2019.

وتتركز التجارة بين البرازيل والأرجنتين على شراء القمح الأرجنتيني من جانب البرازيل وبيع السيارات وقطع غيار السيارات البرازيلية للبلد المجاور.

اعتماد الجنيه والروبل في تعاملات القاهرة وموسكو

للتغلب على العقبات والأزمات العالمية التي خلقتها العقوبات الغربية على موسكو بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، أعلنت مصر منتصف يونيو الجاري، أنها ستتبنى آلية سداد للسماح باستخدام الروبل الروسي في التبادل التجاري مع موسكو.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، أثناء منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، منتصف يونيو الماضي، إنه مع تعطل حركة النقل البحري والجوي بسبب الأزمة الأوكرانية، إلى جانب المعاملات المصرفية فإن الحاجة لإيجاد آليات لتسديد المدفوعات، بات ضروريًا، خاصة وأن مصر بحاجة إلى القمح الروسي.

من جهته، أوضح وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف أن موسكو والقاهرة اتفقتا على التحول إلى العملات المحلية في التسويات المتبادلة، وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر يتيح للدولتين استخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية، مشددًا على أن "هذا سيخدم مصلحة الاقتصاد الروسي والمصري على حد سواء".

والخميس الماضي، أعلن البنك المركزي الروسي رسميًا عن تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل تسع عملات أجنبية أخرى من بينها الجنيه المصري؛ حيث نشر المركزي الروسي بياناً بموقعه الرسمي قال فيه إن «قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسمياً مقابل الروبل تضمنت 9 عملات جديدة من بينها الجنيه المصري الذي يساوي أكثر من 2 روبل روسية».

ويقدر حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بنحو 4.7 مليار دولار لعام 2021.

«إيكو» عملة إفريقية للتخلي عن الفرنك الفرنسي 

تعود فكرة إنشاء عملة موحدة في منطقة الإيكواس (الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا) إلى ثلاثة عقود ماضية بهدف تحقيق التكامل النقدي؛ حيث ستوفر هذه العملة التسهيلات التجارية فيما بين دول الإيكواس، وكذلك فيما يتعلق بتصدير واستيراد المنتجات على الصعيد الدولي.

وقد دعمتْ الفكرة بقوة كل من غانا ونيجيريا، عام 1999، كما تعتبرها الإيكواس جزءًا مهمًّا من التكامل الاقتصادي من خلال اعتماد سياسة نقدية مشتركة بين الدول الأعضاء والتخلي عن السيادة في الأمور النقدية لسلطة نقدية مشتركة تكون مسؤولة عن إصدار إيكو وإدارتها.

والإيكواس تشمل «جمهورية بنين، وبوركينا فاسو، وتوغو، وجمهورية الرأس الأخضر، والسنغال، وسيراليون، وغامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وكوت ديفوار، وليبيريا، ومالي، والنيجر، ونيجيريا».

هيمنة الدولار آليات مبتكرة عملات جديدة عملات وطنية ​​الاقتصاد العالمي التنافس

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

حيثيات إعدام منفذ مذبحة الريف الأوروبي: شيطان عاشر إحدى ضحاياه وتقدم لخطبة شقيقتها

بروتوكول تعاون بين جامعة دمياط ونقابة المحامين لتدريب طلاب كلية الحقوق

حرقها حية.. زوج يشعل النيران فى زوجته ببولاق الدكرور.. ويعترف: «بتنكد عليا»

حطوه في شوال.. مقتل طفل في ظروف غامضة بمدينة أوسيم

«هنا متحف أم كلثوم».. ادفع 5 جنيهات وقابل سيدة الغناء العربى

ضبط متهم غسـل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن

نتنياهو يزور الأردن.. ويلتقى الملك عبدالله

وزير العدل الفلسطينى: ممارسات الاحتلال العنصرية بحق الخان الأحمر مخالفة للقوانين الدولية