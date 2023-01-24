الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بوابة التعليم الأساسي.. نتيجة رابعة ابتدائي الترم الأول 2023

طلاب ابتدائي
طلاب ابتدائي

تحصد بوابة التعليم الأساسي.. نتيجة رابعة ابتدائي الترم الأول 2023 نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك منذ انتهاء الامتحانات في المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية في كافة محافظات الجمهورية للفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2022-2023 حيث يترقب أولياء الأمور تقييم أبنائهم خلال شهور (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) والتي تقيس مدخلات التعليم.

بوابة التعليم الأساسي.. نتيجة رابعة ابتدائي الترم الأول 2023

يستطيع أولياء أمور طلاب 4 ابتدائي الاستعلام عن نتائج أبنائهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2022-2023 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) عقب إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام.

وتخضع كافة أوراق الامتحانات حاليا لأعمال الكنترول حاليا، وذلك لإعلان نتائج الطلاب أثناء فترة إجازة نصف العام الدراسي والتي تبدأ خلال الأيام المقبلة وفقا للخطة الزمنية للعام الدراسي المعلنة من قبل انطلاق العام الحالي 2022-2023 في أول أكتوبر الماضي لكافة المدارس بمحافظات الجمهورية.

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خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب الصف الرابع الابتدائي 

يمكن من خلال بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعلام عن درجات طلاب 4 ابتدائي في الفصل الدراسي الأول بإتباع الخطوات التالية:- 

  • الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج طلاب التعليم الأساسي.
  • إدخال بيانات الطالب الراغب في معرفة درجاته في كافة المواد الدراسية.
  • تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.
  • الضغط على كلمة عرض النتيجة.
  • ظهور كافة درجات الطالب والتقديرات وفقا للألوان المعلنة من قبل الوزارة للصفين الرابع والخامس.

يذكر أن امتحانات طلاب  الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023 قد أجريت خلال الفترة من السبت 14 يناير وحتى يوم الثلاثاء 17 يناير 2023 في كافة محافظات الجمهورية.

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موعد الفصل الداسي الثاني 2022-2023

تعلن بوابة التعليم الاساسي.. نتيجة رابعة ابتدائي الترم الأول 2023 قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير المقبل وفقا للخريطة الزمنية للعام بكافة مدارس الجمهورية الحكومية والخاصة والتجريبية ( لغات ، عربي).

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