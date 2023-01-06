يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2023 فى جميع المحافظات، لتتصدر عمليات البحث عبر محرك "جوجل"، بالتزامن مع بداية شهر يناير الذي أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدأ امتحانات نصف العام خلاله.

ونقدم لكم في هذه السطور جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2023 فى المحافظات:

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الأول الجيزة..

يوم الإثنين 9 يناير: لغة عربية، تربية دينية.

يوم الثلاثاء 10 يناير: العلوم، المهارات المهنية.

يوم الأربعاء 11 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية، ICT.

يوم الخميس 12 يناير: امتحان اللغة الإنجليزية.

يوم السبت 14 يناير: رياضيات.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الأول القاهرة

يوم الخميس 12 يناير : الرياضيات.

يوم السبت 14 يناير: اللغة العربية، التربية الدينية.

يوم الأحد 15 يناير: الدراسات الاجتماعية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يوم الإثنين 16 يناير: العلوم، المهارات المهنية.

يوم الثلاثاء 17 يناير: اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الأول الدقهلية:

يوم السبت 14 يناير: اللغة العربية، التربية الدينية.

يوم الأحد 15 يناير: علوم، مهارات مهنية.

يوم الاثنين 16 يناير: رياضيات، ICT.

يوم الثلاثاء 17 يناير: دراسات اجتماعية، لغة إنجليزية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الأول الشرقية:

يوم الثلاثاء 10 يناير: لغة عربية وخط وإملاء، وتربية دينية.

يوم الخميس 12 يناير: العلوم، الرياضيات.

يوم الأحد 15 يناير: دراسات اجتماعية، تكنولوجيا ICT.

يوم الثلاثاء 17 يناير: لغة أجنبية، مهارات مهنية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الأول أسيوط:

يوم الأربعاء 4 يناير: لغة العربية، تربية دينية.

يوم الاثنين 9 يناير: دراسات اجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يوم الأربعاء 11 يناير: مادة الرياضيات.

يوم السبت 14 يناير: امتحان مادة العلوم.

يوم الاثنين 16 يناير: لغة إنجليزية، مهارات مهنية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2023 بسوهاج:

يوم الأربعاء 11 يناير: اللغة العربية، التربية الدينية.

يوم الخميس 12 يناير: العلوم، مهارات.

يوم السبت 14 يناير: دراسات اجتماعية، حاسب وتكنولوجيا معلومات.

يوم الأحد 15 يناير: لغة إنجليزية، مادة الرياضيات.