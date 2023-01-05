أيام قليلة وتبدأ امتحانات الترم الأول لصفوف النقل للعام الدراسي الجاري 2022-2023، لذا يبحث الكثيرين عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2023.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2023

نعرض لكم جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2023، ورابط الوصول إلى النماذج الإرشادية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الرابع من أجل الاستعداد للامتحانات وفق النظام الجديد.



امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمحافظة القاهرة

تبدأ من الخميس 12 /1 /2023

اللغة العربية من 9 لـ11.30

السبت 14 /1 /2023

العلوم من 9 لـ10.30

والتربية الدينية 11 لـ12.30

الأحد 15 /1 /2023

الرياضيات 9 لـ10.30

ومهارات مهنية من 11 لـ12.30

الاثنين 16 /1/ 2023

اللغة الإنجليزية من 9 لـ10.30

وICT من 11 لـ12.30

الثلاثاء 17 /1 /2023

الدراسات من 9 لـ10.30



جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمحافظة الجيزة

تبدأ من الإثنين الموافق 9 يناير 2023

- مادة اللغة العربية وزمن الامتحان ساعتين ونصف

- مادة التربية الدينية وزمن الامتحان ساعة ونصف

الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023

- مادة العلوم وزمن الامتحان ساعة ونصف

- مادة المهارات المهنية وزمن الامتحان ساعة ونصف

الأربعاء الموافق 11 يناير 2023

- مادة الدراسات الاجتماعية وزمن الامتحان ساعة ونصف

- مادة ICT وزمن الامتحان ساعة ونصف

الخميس الموافق 12 يناير 2023

- مادة اللغة الإنجليزية وزمن الامتحان ساعة ونصف

السبت الموافق 14 يناير 2023

- مادة الرياضيات وزمن الامتحان ساعة ونصف



النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي



كانت قد طرحت وزارة التربية والتعليم نماذج استرشادية لطلاب الصف الرابع الابتدائي من أجل التدرب على شكل اسئلة الامتحان.



يمكن الوصول الى هذه النماذج عبر موقع وزارة التربية والتعليم

من خلال الدخول على الرابط التالي

https://moe.gov.eg/ar/primary4/

يتم اختيار النموذج المتاح من عدة نماذج أخرى وهي

النموذج الاسترشادي الأول

النموذج الاسترشادي الثاني

النموذج الاسترشادي الثالث

النموذج الاسترشادي الاول لمادتي العلوم والرياضيات لغات

النموذج الاسترشادي الثاني لمادتي العلوم والرياضيات لغات

النموذج الاسترشادي الثالث لمادتي العلوم والرياضيات لغات