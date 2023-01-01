الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي pdf وجدول الامتحانات

النماذج الاسترشادية
النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي pdf

مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول يكثر البحث عن النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي pdf، التي طرحتها وزارة التربية والتعليم عبر موقعها كي يتدرب الطالب على طريقة السؤال والإجابة في النظام الجديد.


النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي pdf

 

في هذا التقرير نوضح لكم رابط النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي المتاح عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

 

من خلال الدخول على الرابط التالي https://moe.gov.eg/ar/primary4/

يتم اختيار النموذج المتاح من عدة نماذج أخرى وهي 

النموذج الاسترشادي الأول 
النموذج الاسترشادي الثاني
النموذج الاسترشادي الثالث 
النموذج الاسترشادي الاول لمادتي العلوم والرياضيات لغات
النموذج الاسترشادي الثاني لمادتي العلوم والرياضيات لغات
النموذج الاسترشادي الثالث لمادتي العلوم والرياضيات لغات
 

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجاري 2022-2023 
 

من المقرر أن يبدأ امتحان الترم الأول للصف الرابع الابتدائي بمحافظة القاهرة يوم 4 يناير  2023 ويستمر حتى يوم 14 يناير.
 

كانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 

الاثنين الموافق 9 يناير 2023

- مادة اللغة العربية وزمن الامتحان ساعتين ونصف

- مادة التربية الدينية وزمن الامتحان ساعة ونصف

الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023

- مادة العلوم وزمن الامتحان ساعة ونصف

- مادة المهارات المهنية وزمن الامتحان ساعة ونصف

الأربعاء الموافق 11 يناير 2023

- مادة الدراسات الاجتماعية وزمن الامتحان ساعة ونصف

- مادة ICT وزمن الامتحان ساعة ونصف

الخميس الموافق 12 يناير 2023

- مادة اللغة الإنجليزية وزمن الامتحان ساعة ونصف

السبت الموافق 14 يناير 2023

- مادة الرياضيات وزمن الامتحان ساعة ونصف

 

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