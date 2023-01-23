الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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رئيس «تعليم الشيوخ» يقترح فصل الطلاب المتفوقين دراسيا

الدكتور نبيل دعبس
الدكتور نبيل دعبس

تقدم الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بمقترح يقضي بالفصل بين الطلاب المتفوقين وغيرهم من المستويات المتوسطة والضعيفة دراسيا، على أن يتم توزيعهم على 3 فصول.

وبرر دعبس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"،  مقترحه، بأن الطالب الضعيف يشعر بالاكتئاب إذا وجد نفسه بجوار طالب متفوق.

وأضاف أنه، وفقًا للمقترح، فإنه في حال تحسن مستوى الطالب الضعيف، ينقل لفصل المتوسطين دراسيا، وإذا تفوق أكثر ينتقل لفصل المتفوقين، وبذلك يعتبر حافزً للطلاب.

من ناحية أخرى،  لفت إلى أن جميع المواد الدراسية يجب أن يتم كتابتها بواسطة أساتذة جامعيين ومتخصيين في كل المواد، كما يجب أن تتسم المناهج التعليمية بالوضوح، لتسهيل الفهم على الطالب، وأن يكون هناك قواعد عامة في كل مادة ثم نماذج وحدات مرتبطة بالموضوع تحتاج للحل.

مقترح بتدريس  3 مواد فقط للفصل الدراسي الواحد 

واقترح “دعبس” أن يدرس طلاب المدارس 3 مواد للفصل الدراسي الواحد تضاف إليها مادة الحاسبات بالتدريج ليكون المجموع 4 مواد دراسية، على أن تُنظم امتحانات شهرية لكل مادة، ويكون الامتحان الواحد من 10 درجات بإجمالي 30 درجة خلال الترم الواحد بينما امتحان آخر الترم 20 درجة ليكون إجمالي مجموع هذه المادة 50 درجة، والمادة التي تدرس خلال الترمين يكون مجموعها 100 درجة.

وأوضح أن الهدف من الاقتراح هو إلزام الطلاب بالحضور للمدرسة، كما أن مواد الأنشطة يجب أن يتم تدريسها مرتين أسبوعيا على الأقل مثل الرسم والنحت والموسيقى والألعاب والخط.

التعليم الشيوخ فصل الطلاب النواب قصواء الخلالي

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