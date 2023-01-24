الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 سنة للمتهم بقتل ابنة عمته في صلاة الفجر بالغربية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمعاقبة المتهم بقتل ابن عمته عقب صلاة الفجر بقرية الراهبين بمدينة سمنود، بالسجن لمدة 15 سنة.

صدر الحكم على المتهم برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضى.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث، وتم ضبط المتهم وتم اقتياده إلى ديوان مركز شرطة سمنود ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الغربية صلاة الفجر قتل ابنة عمته المشدد

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