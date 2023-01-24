الثلاثاء 24 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أرباح «العربية للأدوية» ترتفع إلى 53.2 مليون جنيه

البورصة المصرية
البورصة المصرية

أظهرت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر من العام المالي الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 7.5%على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي بلغ 53.19 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل 49.46 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 324.96 مليون جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 280.57 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 60.19 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر 2022، مقابل 53.55 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الخمسة أشهر لتصل إلى 264.28 مليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 240.91 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

ظهرت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال الخمسة أشهر المنتهية في نوفمبر من العام المالي الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 12.3 بالمائة على أساس سنوي.

الصناعات الكيماوية المؤشـرات الماليــة العربية للأدوية الصناعات أ ارباح الشركة العام المالي

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