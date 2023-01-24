إصابة 3 طلاب إثر تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية على «زراعي سوهاج»

أصيب 3 طلاب في حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية، على الطريق الزراعي الغربي في مركز جهينة بمحافظة سوهاج، ونُقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز جهينة.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة «أ.م. ب.م» 30 سنة، سائق، ويقيم بذات الناحية، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية يقودها «ك. ف. ع. م» 16 سنة، طالب، ويقيم بدائرة

وأسفر الحادث عن إصابة كل قائد الدراجة البخارية باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ ونزيف بالبطن وكسور متفرقة بالجسم، والحالة العامة سيئة، و«ع. ا. ع. م» 17 سنة، طالب، بكسر في عظمة الساعد الأيمن وكسر بالساق اليسرى، و«ع.خ. ع»، 17 سنة، طالب، مصاب بكسر في عظمة الرسغ الأيسر، وكسر بالساق اليمنى وكسر بالفخذ الأيسر، وجميعهم من مستقلي الدراجة النارية .

ونُقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحُرر المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.