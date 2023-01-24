الثلاثاء 24 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع سائق صدمته سيارة ميكروباص على الطريق بأخميم في سوهاج

ارشيفيه
ارشيفيه

لقى سائق يبلغ من العمر 53 سنة مصرعه بناحية كوبرى عبود دائرة مركز شرطة أخميم شرقي محافظة سوهاج، على إثر اصطدام ميكروباص به عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

كان اللواء مدير أمن سوهاج، قد  تلقى بلاغا من مساعدة لفرقة الشرق، يفيد بوفاة سائق صدمته سيارة بناحية كوبرى عبود دائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج، تم نقل الجثة إلى مستشفى أخميم والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى وتم إخطار أهلية المتوفى والتحفظ على السيارة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات عقب انتقال مأمور مركز شرطة أخميم ،والتي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية ورئيس مباحث المديرية ورئيس فرع بحث الشرق وضباط وحدة مباحث مركز  شرطة أخميم، بوجود حادث تصادم ومتوفي بناحية كوبري عبود دائرة مركز أخميم، وتبين أنه أثناء سير السيارة " ميكروباص" قيادة " ك.م .ع.ع" 52 سنة سائق ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بالمدعو "س. ث. ش.ج" 53 سنة سائق، ويقيم دائرة المركز مما نتج عنه وفاته.

وبسؤال قائد السيارة مرتكبة الحادث قرر بأنه فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه، ولم يتمكن من تفاديه ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة.

 أفاد أن سبب الوفاة نتيجة " كسور متفرقة بالجسم أدت إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة عقب التحفظ على السيارة وقائدها وتم إخطار الجهة المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة وصرحت بدفن الجثة.

اختلال عجلة القيادة إدارة المباحث الجنائية إصطدام ميكروباص الاحلال والتجديد الجهة المختصة

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وائل لطفي

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