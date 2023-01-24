التحقيق في اشتعال أتوبيس نقل عام بطريق محور التعمير في الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول اشتعال أتوبيس نقل عام أثناء تحميل الركاب بطريق محور التعمير، وتشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة اللازمة لتحديد ومعرفة أسباب نشوب الحريق في الاتوبيس وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد ياسر القطان مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بأتوبيس تابع لهيئة النقل العام بالإسكندرية بطريق محور التعمير "أبوذكري" اتجاه بشاير الخير.

علي الفور انتقل مأمور وضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق مفاجئ بأتوبيس نقل عام أثناء سيره بالطريق المشار إليه.

وتبين من المعاينة المبدئية والتحريات حدوث ماس كهربائي موتور الأتوبيس أثناء سيره ويستقله السائق والمحصل فقط دون ركاب مما تسبب في تفحم الأتوبيس بالكامل وتصاعد ألسنة النيران والدخان، دون حدوث إصابات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.