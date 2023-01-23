مصدر بـ«الكهرباء» يكشف حقيقة الموافقة لشركات اتصالات على شراء الطاقة المتجددة

كشف مصدر في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن حقيقة الموافقة على السماح لثلاث شركات في قطاع الاتصالات، بشراء الطاقة المتجددة من الشبكة القومية للكهرباء.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ«الدستور»، إنه لم يصدر حتى الآن أي موافقة رسمية، ولكن هناك ثلاث شركات اتصالات قدموا طلبات لشرائها، ويتم دراستها، مؤكدا أنه خلال أيام سوف يتم إصدار قرار نهائي بشأنها.

فيما علق مصدر في هيئة الطاقة المتجددة على هذا الأمر، قائلًا إن الاعتماد على الطاقة المتجددة يدعم اتجاه الدولة للاعتماد عليها بنسبة 42% بحلول 2035.

وسبق، كشف تقرير صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن حجم الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بشبكة الكهرباء بلغت حوالي 952 جيجاوات، بزيادة عن العام الماضي بنحو 4 %، بالإضافة إلى ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي تصل لحوالي 22 جيجاوات.

ووفق التقرير فقد بلغت إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال الربع الثاني نحو 3237 جيجاوات/ ساعة، بزيادة عن العام الماضي بنسبة 19%، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح نحو 1311 جيجاوات/ ساعة، بزيادة عن العام الماضي 16%.