الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

نائب: دعم الرئيس السيسي للشرطة أجهض مخطط هدمها

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن نجاح الدولة المصرية في استعادة جهاز الشرطة لقوته وهيبته مرة ثانية يرجع إلى الدعم القوي الذي تلقاه جهاز الأمن المصري بعد ثورة 30 يونيو 2013 من جانب، لافتًا إلى تصريحات الرئيس بوجود محاولات عدة قبل 10 سنوات استهدفت هدم جهاز الشرطة للاستيلاء على البلاد.

وأضاف محسن، في تصريحات اليوم، أن مصر وبقيادة الرئيس السيسي تصدت لمحاولات سافرة استمرت لسنوات من أجل تشويه صورة جهاز الأمن وهدمه والتأثير على رجالاته وضباطه، وكان المستهدف هدم الداخلية للاستيلاء على الوطن، لكن الله خيب مساعي كل هؤلاء الأشرار، كما أن القيادة السياسية كانت منتبهة تماما لهذا المخطط االسافر وأجهضته.

ولفت عضو الشيوخ إلى توجيهات الرئيس السيسي اليوم، بتقديم أعمال تلفزيونية لشخصيات تاريخية من الشرطة المصرية، مؤكدا أنها توجيهات في وقتها تماما لتخليد بطولات رجال الأمن وإظهار ما قدموه من تضحيات من أجل الوطن.

وأشاد نائب الصعيد بما وجه إليه الرئيس خلال حضوره الاحتفال بعيد الشرطة، وضرورة تقديم حلقات وأعمال تلفزيونية عن أبطال رجال الشرطة، وما قدموه والظروف التي تحيط بعملهم حتى يعرفهم الجميع وتخلد أراوحهم جراء ما قدموه للوطن.

واختتم محسن بتوجيه التهنئة لرجال وضبط الداخلية المصرية، الذين استطاعوا على مدى العقود أن يسطروا محلمة خالدة من البطولات والتضحيات من أجل مصر.

الاحتفال بعيد الشرطة الداخليه المصرية الرئيس السيسي اليوم النائب أحمد محسن القيادة السياسية ثورة 30 يونيو 2013

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