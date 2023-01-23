الإثنين 23 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. تعيين فرناندو سانتوس مديرًا فنيًا لمنتخب بولندا

فرناندو سانتوس
فرناندو سانتوس

أعلن سيزارى كوليزا رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن تعيين البرتغالي فرناندو سانتوس كمدير فني للمنتخب الأول، خلفًا لـ تشيسواف ميخنييفيتش.

ورحل تشيسواف ميخنييفيتش عن تدريب منتخب بولندا نهاية العام الماضي، بعد توديع بطولة كأس العالم 2022 بقطر من دور الـ 16، على يد وصيف البطولة منتخب فرنسا.

ونشر سيزاري كوليزا صورة عبر حسابه على موقع “تويتر” تجمعه بـ فرناندو سانتوس، معلقًا:" أقابلك غدًا في المؤتمر".

وسيعقد الاتحاد البولندي لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا لتقديم فرناندو سانتوس، غدًا الثلاثاء.

وسيوقع فرناندو سانتوس على عقد لتدريب منتخب بولندا حتى يورو 2024، يتم مده تلقائيًا حتى بطولة كأس العالم 2026، حال التأهل للبطولة الأوروبية.

ورحل فرناندو سانتوس عن تدريب منتخب البرتغال العام الماضي، بعد الخروج من منتخب المغرب من دور ربع النهائي بهدف نظيف، في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتولى فرناندو سانتوس تدريب منتخب البرتغال عام 2014 خلفًا لمواطنه باولو بينتو، ليقود كتيبة رفاق كريستيانو رونالدو 8 أعوام، قادهم خلالها للتتويج ببطولة كأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخهم أمام مستضيف البطولة منتخب فرنسا عام 2016، وأيضًا أول نسخة لبطولة دوري الأمم الأوروبية عام 2019 على حساب هولندا.

وارتبطت عدة أسماء بتدريب منتخب بولندا خلال الفترة الماضية، على رأسهم الإنجليزي ستيفن جيرارد، البرتغالي باولو بينتو، البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، والفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية.

وخرج منتخب بولندا من دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2022 على يد منتخب فرنسا، ليُعلن بعدها تشيسلاف ميتشنيويتش عن رحيله عن منصبه كمدير فني للفريق، بعد انتهاء عقده مع نهاية عام 2022.

ويُعد أبرز لاعبي منتخب بولندا، المهاجم روبرت ليفاندوفسكي لاعب فريق برشلونة الإسباني.

سيزارى كوليزا فرناندو سانتوس سانتوس تشيسواف ميخنييفيتش بولندا منتخب بولندا

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 23 يناير 2023 في بورصة الدواجن خلال التعاملات المسائية

مدبولى: تعاون مصر والصومال بمجال الاتصالات يسهم فى دفع نمو الاستثمارات

مصر ترأس اجتماع الدورة (26) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات

إصابة محاميين في انقلاب سيارة على محور الضبعة

سياسات الطاقة المتجددة بمصر تنجح في جذب الاستثمارات

شرطة كاليفورنيا تحقق فى دوافع مطلق النار بمرقص مونتيرى بارك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين 2

مؤمن المحمدي

الناقة

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية أصدر وزير الدفاع الاسرائيلى قرارًا بإزالتها

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»

ارتفاع أسعار السلع فى إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية