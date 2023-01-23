رسميًا.. تعيين فرناندو سانتوس مديرًا فنيًا لمنتخب بولندا

أعلن سيزارى كوليزا رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن تعيين البرتغالي فرناندو سانتوس كمدير فني للمنتخب الأول، خلفًا لـ تشيسواف ميخنييفيتش.

ورحل تشيسواف ميخنييفيتش عن تدريب منتخب بولندا نهاية العام الماضي، بعد توديع بطولة كأس العالم 2022 بقطر من دور الـ 16، على يد وصيف البطولة منتخب فرنسا.

ونشر سيزاري كوليزا صورة عبر حسابه على موقع “تويتر” تجمعه بـ فرناندو سانتوس، معلقًا:" أقابلك غدًا في المؤتمر".

وسيعقد الاتحاد البولندي لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا لتقديم فرناندو سانتوس، غدًا الثلاثاء.

وسيوقع فرناندو سانتوس على عقد لتدريب منتخب بولندا حتى يورو 2024، يتم مده تلقائيًا حتى بطولة كأس العالم 2026، حال التأهل للبطولة الأوروبية.

ورحل فرناندو سانتوس عن تدريب منتخب البرتغال العام الماضي، بعد الخروج من منتخب المغرب من دور ربع النهائي بهدف نظيف، في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتولى فرناندو سانتوس تدريب منتخب البرتغال عام 2014 خلفًا لمواطنه باولو بينتو، ليقود كتيبة رفاق كريستيانو رونالدو 8 أعوام، قادهم خلالها للتتويج ببطولة كأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخهم أمام مستضيف البطولة منتخب فرنسا عام 2016، وأيضًا أول نسخة لبطولة دوري الأمم الأوروبية عام 2019 على حساب هولندا.

وارتبطت عدة أسماء بتدريب منتخب بولندا خلال الفترة الماضية، على رأسهم الإنجليزي ستيفن جيرارد، البرتغالي باولو بينتو، البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، والفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية.

وخرج منتخب بولندا من دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2022 على يد منتخب فرنسا، ليُعلن بعدها تشيسلاف ميتشنيويتش عن رحيله عن منصبه كمدير فني للفريق، بعد انتهاء عقده مع نهاية عام 2022.

ويُعد أبرز لاعبي منتخب بولندا، المهاجم روبرت ليفاندوفسكي لاعب فريق برشلونة الإسباني.