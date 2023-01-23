«ومضات من حياتي».. كتاب لمحمود عبده حسين بمعرض الكتاب

صدر حديثًا عن دار سما للنشر والتوزيع كتاب "ومضات من حياتي.. من برلمان الشباب إلى مجلس النواب" من تأليف الدكتور محمود عبد حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري،و ذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 54 والذي تنطلق فعالياته في الفترة من 25 يناير الجاري وحتى الـ 6 من فبراير المقبل.

وجاء في تصدير الكتاب" لماذا هذا الكتاب؟.

لعلها أول تجربة لي أتحدث فيها عن نفسي وأسرد بعضًا من تفاصيل حياتي فدائمًا ما أتجنب الخوض في ذلك، لا لشيء.. ولكني تعلمت أن الشمس تدل على النهار، وأنه مازال أمامي طريق طويل بإذن الله من العمل والاجتهاد، بعده فقط أستطيع أن أجلس كي أستريح وأبدأ في سرد تفاصيل ما مضى من حياتي..

ولكنني حبًّا في شباب مصر صدقًا وبناءً على رغبة أصدقائي والمقربين مني أحببت أن ألقي ضوءًا على جزء من حياتي لأخبرهم ببساطة أن الوصول إلى الهدف لا يتوقف على الواسطة أو المحسوبية، بالطبع لا ننكر أن هناك بعض الظواهر السلبية في المجتمعات الانسانية، ولكن تعالَ نتأمل الوضع الراهن في مجتمعنا، ونمعن النظر في حال الكثير من المشاهير في كل المجالات، فلو تتبعت سيرتهم ستجد أن ظروفك قد تكون افضل من الكثيرين منهم، وبدايتك تبدو أيسر وأسهل من بداياتهم المتعثرة، لكنهم بادروا وسعوا وتغلبوا على العوائق، ولم يدب اليأس أبدًا في نفوسهم.. سعوا وتعثروا وقاموا ينفضون عن اكتافهم تراب العثرات صححوا أخطاءهم ونهضوا ليكملوا طريق النجاح مرة أخرى، إنها الإرادة والصبر والعمل الجاد في الطريق الصحيح وقبلها توفيق الله وبذا ستصل حتمًا لكل ما تحلم به وتتمناه.