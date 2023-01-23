31 مليارًا و144 مليون جنيه حجم التكلفة الاستثمارية لمشروعات مياه الشرب بسوهاج



قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن عام 2022 المنقضي قد شهد حجم استثمارات غير مسبوق في تاريخ المحافظة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بلغ 31 مليار و 144 مليون جنيه، بمختلف مراكز المحافظة، منها 29 مليار و 480 مليون جنيه، قيمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، بالإضافة إلى مليار و 664 مليون جنيه قيمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي أنجزتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلى أن تلك المشروعات شملت "محطات مياه شرب، ومحطات معالجة صرف صحي، وخطوط طرد، ومحطات رفع، وشبكات انحدار، وخطوط مياه شرب جديدة"؛ لخدمة المواطن السوهاجي بمختلف مدن وقرى المحافظة .



وأوضح المهندس يوسف حلمي رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن مشروعات الهيئة خلال عام 2022م، بلغت 16 مشروعا، منها " 5 مشروعات في مياه الشرب بتكلفة 685 مليون جنيه، وهي " المرحلة السادسة لمياه الكوثر، ومحطة مياه إدفا وأولاد نصير بمركز سوهاج، ومحطة مياه قرية أولاد الشيخ، وخط مياه أولاد يحيي، بمركز دار السلام، ومشروع محطة وشبكات توسعات مياه سوهاج غرب"، وعدد 11 مشروعا في الصرف الصحي بتكلفة 979 مليون جنيه، وهي " محطة صرف صحي الكوثر رقم 3، و محطة رفع صرف صحي مدينة ساقلتة الرئيسية، وصرف صحي قرية " بني حميل " مركز البلينا، وصرف صحي قرية " الرياينة، مركز طما، ومحطة معالجة صرف صحي البلينا، ومحطة معالجة صرف صحي ساقلتة، ومحطة معالجة المنشاة، ومحطة الرفع الرئيسية بأولاد حمزة، ومحطة صرف الكوثر رقم 4، وصرف صحي قرية بني هلال بالمراغة، وصرف صحي قرية الحسنة بطما" .



ومن جانبه قال المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم تخصيص 2.3 مليار جنيه؛ لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى " حاجر مشطا، والصفيحة، ونزالي داود، الشيخ رحومة بمركز طهطا، وإنشاء محطة مياه الأحايوة شرق، ومحطة الصوامعة شرق بمركز أخميم، ومحطة مياه بيت علام بمركز جرجا، بجانب تنفيذ مشروعات وصلات المياه والصرف الصحي، وتنفيذ خطة الإحلال والتجديد بقيمة 295 مليون جنيه، مشيرا إلى إشراف الشركة على المشروعات التي يتم تنفيذها في 7 مراكز بسوهاج، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، بقيمة 26.8 مليار جنيه، وتشمل 8 محطات معالجة صرف صحي، وخطوط طرد، ومحطات رفع، وشبكات انحدار، و 3 محطات مياه شرب سطحية، وخطوط ناقلة، وشبكات مياه ووحدات إزالة الحديد والمنجنيز؛ لخدمة حوالي 3.3 مليون نسمة.



وأضاف رئيس شركة مياه سوهاج أنه تم الانتهاء من تأسيس المعمل المركزي للصرف الصحي بقيمة 13 مليون جنيه، وشراء أجهزة معملية بقيمة 14 مليون جنيه، كما تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة 9 وحدات رفع مياه شرب، و 5 وحدات رفع صرف صحي، وتم الانتهاء من تنفيذ مركز تدريب السلامة والصحة المهنية، بقيمة 4.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى صيانة وشراء معدات بقيمة 44 مليون جنيه .



وأكد محافظ سوهاج أن اهتمام الدولة بالبناء والتطوير ودعم البنية التحتية يأتي بالتوازي مع الاهتمام ببناء الفرد والمجتمع ودعم كافة المجالات التي من شأنها بناء الإنسان وعلى رأسها الصحة والتعليم والرياضة، وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وكل الخدمات التي تساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.