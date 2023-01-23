«زراعة الوادي» الجديد تنفذ ندوات علمية وتثقيفية عن سوسة النخيل الحمراء بالمنيرة

نفذت مديرية الزراعة والمحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، عدة ندوات علمية على مستوى المحافظة لرفع الوعي لدى مزارعي النخيل بما يخص سوسة النخيل الحمراء، في إطار اهتمام المحافظة وتضافر الجهود للمكافحة المتكاملة لسوسة النخيل، للحفاظ على المحصول الاستراتيجي وتوعية المزارعين.

ونفذت مديرية الزراعة ندوة تثقيفية عن سوسة النخيل الحمراء بقرية المنيرة، بحضور الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، والدكتور صلاح جميل مدير المحطة الاقليمية للبحوث الزراعية واستاذ وقاية النباتات بمعهد بحوث وقاية النباتات، الدكتور عماد فودة المعمل المركزي للنخيل، الدكتور عبد الرحيم عبدالنبي خبير سوسة النخيل الحمراء، والمهندس عماد بحر مدير ادارة المكافحة، والمهندس جابر عبدالخالق مدير الادارة الزراعية بالخارجة، المهندس محمد عبد الحافظ إدارة المكافحة، المهندس محمد فهيد رئيس قسم المكافحة البستانية ولفيف من المزارعين.

وافتتح وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، الندوة منوها إلى ما تقوم به مديرية الزراعة وصندوق تدعيم مكافحة النخيل من توفير أجهزة الحقن والدعم الفني المقدم القطاع الزراعي، وتنفيذ العديد من الندوات، وأهاب بالجميع الاهتمام بالنخيل ونظافة والرش الوقائي والإبلاغ الفوري عند وجود أي إصابة وتكاتف الجهود والشباب لمواجهة سوسة النخيل.

وقدم الدكتور صلاح جميل مدير المحطة الاقليمية للبحوث الزراعية واستاذ وقاية النباتات بمعهد بحوث وقاية النباتات، شرحاً تفصيليا عن الأهمية الاقتصادية لسوسة النخيل الحمراء وطبيعة الإصابة بهذة الآفة ومدى انتشارها في محافظة الوادي الجديد، وكذلك معالجة الأخطاء التي يقع فيها المزارع والتي تزيد من انتشار سوسة النخيل الحمراء.

وشرح الدكتور عماد فودة من المعمل المركزي للنخيل، عن كيفية الاهتمام بالعمليات الزراعية والفنية وتنفيذها بطريقة صحيحة لان ذلك يساعد على زيادة الإنتاجية والوقاية من الإصابة بسوسة النخيل.

ثم قدم الدكتور عبد الرحيم عبدالنبي خبير سوسة النخيل الحمراء، محاضرة عن مظاهر الاصابة بسوسة النخيل الحمراء، وكيفية التعرف على الحشرة وسلوكها ودورة الحياة والتعرف على جميع أطوارها من ( بيضة - ويرقة وعذرة وحشرة كاملة) وسلوكها في الطيران والتغذية .

وقال المهندس عماد بحر مدير ادارة المكافحة، أن ادارة المكافحة في خدمة جميع المزارعيين لرش النخيل الوقائي وعلاج الاصابة وفحص النخيل لاكتشاف اي اصابات سواء بسوسة النخيل الحمراء او غيرها

وعلي هامش الندوة تم تكريم الاساتذة الافاضل من قبل جمعية مصطفي محمود وتم تسليمهم شهادات تقدير لدورها الفعال في الإهتمام بالزراعة في الوادي الجديد وتشجيع المزارعين على التوسع الزراعي.

