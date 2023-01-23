الرئيس السيسى: مشروع حياة كريمة يحتاج تمويلًا ماديًا أكثر ولم نفكر فى إلغائه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حجم الإنجازات والمشروعات كبير جدًا خلال الـ7 سنوات، وكان عبئًا كبيرًا وضخمًا، وحاليًا تكلفة حجم الإنجازات ثلاثة أو أربع مرات بدون مبالغة.

وتحدث الرئيس السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة، عن مشروع مبادرة حياة كريمة الذي بدأ من عام ونصف، وكان مخططًا له أن ينتهي في 3 سنوات لتغيير حياة 60 مليون مواطن "وعلى أرض الواقع يحتاج سنوات وتمويلًا ماديًا أكثر، ولم نفكر في إلغائه بل سنزيد دعمه".

وأوضح الرئيس السيسي، أنه ليس الهدف إنشاء محطات كهرباء جديدة في خطة تطوير قطاع الكهرباء، بل تم تجديد الشبكات الرئيسية.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل عيد الشرطة الـ71، ويرافقه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية، بأكاديمية الشرطة.