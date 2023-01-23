يرتبط شهر أمشير لدى المصريين بفصل الشتاء الذي يشتد فيه قوة الرياح لذا أطلقوا عليه شهر أمشير أبو الزعابيب كتير، ويهتم المصريون بمتابعة التقويم المصري القديم لشهور السنة بجانب متابعة الشهور العادية التي تحدد الفصول الأربعة للعام، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد بداية شهر أمشير و نهايه فصل الشتاء 2023.

موعد بداية شهر أمشير 2023

شهر أمشير هو الشهر الـ 6 من التقويم المصري وفي التقويم الجريجوري، ويبدأ شهر أمشير من 8 فبراير ويستمر حتى يوم 9 من شهر مارس، واسم أمشير مشتق من مجير وهو رمز الريح لدي قدماء المصريين، وقد اشتهر الشهر بهبوب الرياح القوية، وبرودة الجو الشديدة.

وفي المعتقدات المصرية فإن شهر أمشير الذي تزداد فيه سرعة الرياح يكون الثلث الأول من في برودة شهر طوبه الذي يسبقه، وفي نهايته تكون الرياح ساخنة فتساعد في نضوج الزرع بسببها، كما يكثرفيه تساقط اوراق الاشجار بسبب الهبوب والسموم الحارقة، كما ان هذه الرياح لها خاصية تجعل السنابل التي لم تمتلئ بعد ممتلئة ليتساوى الزرع في مواعيد الحصاد.

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موعد نهاية فصل الشتاء 2023

مع شهر أمشير تكون اقتربت نهاية فصل الشتاء الذي بدأ في 21 ديسمبر الماضي ، وينتهي فصل الشتاء يوم 21 مارس ، و يستمر 89 يوما في مصر وجميع الدول الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وهو يوم الاعتدال الربيعي الذي يبدأ فيه فصل الربيع.

أما نهاية فصل الشتاء في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، فيكون حول يوم 23 سبتمبر، والذي يبدأ فيه فصل الربيع هناك، وتُشتق مواسم الأرصاد الجوية بتقسيم السنة إلى أربع فترات كل منها يمتد ثلاثة أشهر.

و تنقسم هذه الفصول لتتزامن مع بدايات الاشهر، مما يسهل عملية الرصد والتنبؤ الجوي ومقارنة الإحصاءات الموسمية والشهرية .