الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد» تحذر: ما زلنا فى فصل الشتاء وارتفاع درجات الحرارة مؤقت

الشتاء
الشتاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الاستقرار فى الأحوال الجوية والارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال ساعات النهار، مع استمرار الأجواء الباردة ليلًا وخلال الصباح الباكر.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخى الحذر، خاصة أننا ما زلنا فى فصل الشتاء، ويجب عدم الاغترار بهذا الارتفاع الطفيف والمؤقت فى درجات الحرارة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة طقسًا باردًا فى الصباح الباكر، معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

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