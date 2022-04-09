نصائح خزانة الملابس في فصل الربيع.. خبيرة توضح

يسعى كل شخص لتنظيف خزانته من الأزياء في فصل الربيع، إذ توضح ليزي جرانت مؤسسة Declutter on Demand and Vinted 's الخبيرة في ترتيب الملابس لموقع «مترو»: «الربيع هو حافز رائع للتنظيم وترتيب خزانة ملابسك، مع اقتراب الطقس الأكثر دفئًا، نشعر بمزيد من النشاط لإنجاز المهام ومع تغير الفصول، وكذلك الملابس التي نحتاج إلى الوصول إليها في دواليب الملابس لدينا».

وتابعت: «خلال التخلص من ملابسك وتنظيمها، يمكنك الاستمتاع بالانتقال إلى الأشهر الأكثر دفئًا».

بعض النصائح من خبراء الأناقة حول كيفية الخوض في الفوضى وتنظيف خزانة ملابسك في الربيع.

ابدأ بـ "لماذا"؟

قبل أن تبدأ، فكر في هدفك من التنظيف، تقول ليزي: "قد يكون هدفك هو امتلاك خزانة ملابس مكونة فقط من الملابس المناسبة الموسمية التي تحبها وترتديها، أو لتمكينك من العثور بسهولة على الملابس عندما تريدها، أو لتغيير عاداتك الشرائية.

مهما كان السبب، احتفظ بما تريد تحقيقه في طليعة عقلك أثناء الفرز، سيبقيك هذا مركزًا ومتحفزًا عند تغيير خزانة ملابسك.

جرب الأشياء:

قد يكون من الصعب فصل فكرة قطعة من الملابس عن حقيقة أنها تناسبك، لذلك إذا كنت مترددًا بشأن التخلص من شيء ما فجربه.

في بعض الأحيان ننسى كيف تبدو قطعة من الملابس علين،ا ونقرر الاحتفاظ بالأشياء أو التخلص منها بناءً على مظهرها.

يساعد ارتداء الملابس وتصميمها في تذكيرك بسبب شرائك، هذا هو المفتاح للاحتفاظ بالملابس التي تنوي ارتدائها بالفعل.



اسأل نفسك الأسئلة الرئيسية:

تقول ليزي إن الأسئلة المهمة التي يجب أن تطرحها على نفسك أثناء تجديد خزانة الملابس هي: "هل أحبها وأرتديها؟ إذا لم يكن كذلك، فلماذا؟ هل يمكنني شرائه مرة أخرى الآن؟.

هل تجعلني أشعر بالرضا عن نفسي؟ هل لدي شيء آخر يخدم نفس الغرض والذي أفضله؟



يجب أن نتحقق مما إذا كنا قد ارتدينا الأشياء في العام الماضي، لأن 12 شهرًا هي معيار جيد للتخلص.

تضيف ليزي: «لا تحتفظ بالملابس التي تجعلك تشعر بالسوء تجاه نفسك، على سبيل المثال إذا كنت قد احتفظت بمعطف شتوي باهظ الثمن لم ترتديه مرة أخرى هذا العام، فقد حان الوقت للتخلي عنه».