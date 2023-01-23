شباب القرى النائية: «كراتين المساعدات الغذائية لـ حياة كريمة وفرت مصدر الغذاء»

حملت المبادرة الرئاسية حياة كريمة على كاهلها حمل توفير المواد الغذائية، للأهالي في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا.

وفي هذا السياق، قال فاروق السيد لـ«الدستور»، إن كراتين المساعدات الغذائية، التي تم توزيعها على المواطنين المستحقين والأكثر احتياجا بمثاية شئ مهم جداً لدى الكثير لأنها وفرت لنا الأمن الغذائي في تلك الظروف الراهنة ومع غلاء الأسعار، لذلك عملت مؤسسة حياة كريمة لدعم ومساندة أهالينا فى القرى الأكثر احتياجاً والتخفيف عنهم، فى إطار التكافل الاجتماعى والتكامل مع دور الدولة فى رعاية الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف السيد، أن كراتين المساعدات الغذائية وفرت لنا مصدر الغذاء الذي كنا نبحث عنه وقامت بإعانتنا على ظروف الحياة الصعبة ومواجهة غلاء المعيشة، وذلك مع مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنون ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

ووجه الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الذي وقف بجانب كل مواطن مصري في تلك الظروف لتحسين الحالة المعيشية التي نبحث عنها، وأستكمل: "أولادي فخورين جداً بتلك المجهودات العظيمة وموجهين الشكر للقيادة السياسية والتنفيذية، عن مدى سعادتهم وتقديرهم لما يقومون به من جهود مبذولة لدعم المجتمع.

وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحسين حياة المواطنين في القرى النائية التي تعاني نقص الخدمات، وذلك من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، والتي تشمل الكشف والعلاج في جميع التخصصات الطبية بالمجان، فضلا عن تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.

وخلال السنوات الماضية عملت المبادرة الرئاسية على توفير احتياجات الأهالي من الدعم الغذائي، إذ عملت على توفير اكثر من مليون و500 الف كرتونة خلال عام 2022.