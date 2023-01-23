محافظ الدقهلية: خطة متكاملة لاستكمال المشروعات بعدة مراكز

استمرت أعمال الوحدات المحلية في رفع تراكمات القمامة والمخلفات والأتربة ورفع كفاءة الشوارع والميادين من خلال التجميل والإنارة ومتابعة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل الفوري مع كافة أشكال المخالفات.

وتابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال الوحدات المحلية في كل من مراكز ومدن المنصورة والكردي وشربين وبلقاس والمنزلة وبني عبيد.

وقالت رحاب المزين رئيس مركز المنصورة، إنه تم متابعة أعمال الخطة الاستثمارية ٢٠٢٢ /٢٠٢٣حيث يجري تدعيم الحملة الميكانيكية بالمركز بإنشاء مغسلة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية ويتم تنفيذها من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بما يستهدف الحفاظ على معدات الوحدة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، كما تم تفقد الوحدات المحلية بنطاق رئاسة المركز لحل مشاكل المواطنين وتحقيق رضاهم حيث تمت زيارة ميدانية للوحدة المحلية ببرق العز قرية ميت خيرون وتم فحص شكوى احدي المواطنات وتمت المعاينة على الطبيعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة أسباب الشكوى.

وأضافت أميمة السعيد رئيس مدينة الكردي أنه تم متابعة أعمال إصلاح وصيانة إنارة مدخل المدينة الغربي ناحية البوابة وتجديد الأعلام عليها بأخرى جديدة، كما تم متابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات الصلبة بالمدينة حيث تم نقل القمامة على الطريق العام والحدائق وبجميع أنحاء المدينة شملت الأعمال بوابة المدينة الغربية وأمام مدرسة اللغات وتم نقل المخلفات للمقلب الوسيط بكفر الكردي، كما تم إزالة روافع نواتج التطهير من مدخل المدينة الشمالي من الترعة الموازية للبحر الصغير.

وقالت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة شربين، إنه تم متابعة أعمال الرصف بشوارع المدينة ويتم تنفيذها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية داخل المدينة، كما تم متابعة المخابز بقرية كفر الترعة القديم، كنا تم عقد اللقاء الأسبوعي للمواطنين برئاسة المركز، كما تم متابعة أعمال النظافة بالمدينة والوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وقال اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة بلقاس، إنه تم متابعة اعمال منظومة النظافة بقري الوحدة المحلية بالزهراء وبنطاق الطريق العام بقرى الشوامي وبلقاس خامس وبقلبشو وبالوحدة المحلية ببسنديله، والوحدة المحلية بالمعصرة، كما تم متابعة أعمال صيانة إصلاح الإنارة العامة بنطاق المدينة، حيث تم إصلاح عداد منطقة نادي المعلمين ومنطقة مخازن السكر وأبو رجليه وكذا صيانة ش محمد فريد وكذا صيانة طريق شربين.