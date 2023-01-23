الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يتابع انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية وثانية ثانوى

اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، انتظام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، للتأكد من انتظام سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأدى اليوم، الموافق 23 يناير، طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة العلوم بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بـ(399) لجنة، وبدأت الامتحانات في مواعيدها المقررة.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الحاضرين 81 ألفا و817 طالبا، وغياب (693) طالبا، بنسبة حضور 99,2%، وتمت عملية سير الامتحانات وسط أجواء مستقرة ومنتظمة، ولم يتم رصد أي مشكلات أو شكاوى أثناء عقد الامتحان.

فيما أدى اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحانات في مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات "فترة أولى" بإجمالي حضور 35 ألفا و914 طالبا وطالبة، وغياب (191) طالبا، بنسبة حضور (99,98%).

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم إلى انتظام كافة أعمال الامتحانات على مستوى المحافظة، وهناك متابعات بصفة دورية من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية للوقوف على الحالة العامة للجان، والتعامل الفوري مع أي طوارئ حفاظاً على المنظومة التعليمية.

وأكد محافظ المنوفية أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة، وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية والتواجد الميداني وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لانتظام سير الامتحانات.

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