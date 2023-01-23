الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مسئول يكشف أهمية المعارض الخارجية المؤقتة للآثار المصرية

الدكتور مجدي شاكر
الدكتور مجدي شاكر

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إنَّ الحضارة المصرية هي الأكثر جذبًا للزوار بالمتاحف الموجودة على مستوى العالم.

وأشاد "شاكر"، خلال مداخلة عبر "زووم" ببرنامج "صباح جديد" بقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، بفكرة المعارض الخارجية التي تنظمها مصر، لأنها تُسهم في الترويج السياحي بشكل فعَّال، خصوصًا أننا ننتظر افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضح أن شعوب العالم لديها "هوس" بالآثار المصرية، مشيرًا إلى أن المعارض الأثرية في الخارج تسهم أيضًا فى الترويج النفسي والمادي والسياحي بين الأجانب، كما تستعرض هذه المعارض بعض مظاهر مصر الحديثة.

وقد وافق مجلس الوزراء على سفر التابوت الخشبي الخاص بمومياء الملك رمسيس الثاني، وضمه إلى قائمة القطع الأثرية لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، بدءاً من إقامة المعرض في المدينة القادمة باريس بفرنسا، خلال الفترة من 1 أبريل 2023 حتى 17 سبتمبر 2023، وذلك بناءً على الطلب المقدم من الرئيس والمدير التنفيذي لمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية المنظم للمعرض.

ويقام معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في عدة مدن كبرى هي: هيوستن وسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وباريس بفرنسا، وسيدني بأستراليا، ويضم نحو 181 قطعة أثرية تخص الحضارة المصرية القديمة، بما يبرز قيمة حضارتنا العريقة. 

 

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