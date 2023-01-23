موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023 وإجازة نصف العام

مع اقتراب إجازة نصف العام زاد بحث الطلاب عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023 والذي يبدأ مع انتهاء هذه الإجازة، وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد حددت موعد بداية الفصل الدراسي الثاني ضمن الخارطة الزمنية التي وضعتها للعام الجاري في أكتوبر الماضي، كما حدد المجلس الأعلى للجامعات والمعاهد الأزهرية أيضًا موعد بداية الترم الثاني قبل بداية العام الدراسي.

وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023 وموعد إجازة نصف العام.

موعد إجازة نصف العام 2023

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء امتحانات كافة صفوف النقل والشهادة الإعدادية لتبدأ إجازة نصف العام 2023 ، وحسب الخارطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بداية العام الدراسي الذي بدأ في الأول من أكتوبر الماضي فتبدأ إجازة نصف العام 2023 بداية من يوم السبت الموافق 28 من شهر يناير الجاري 2023 وتستمر اجازة نصف العام 2023 حتى يوم الخميس الموافق 9 من شهر فبراير المقبل ، أي تمتد لنحو 15 يومًا.

موعد بداية الترم الثاني لعام 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بداية الترم الثاني لعام 2023 الذي يبدأ مع نهاية إجازة نصف العام يوم السبت 11 من شهر فبراير المقبل ، ويستمر الترم الثاني لعام 2023 حتى يوم 8 يونيو المقبل، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني من يوم 11 يونيو وتستمر حتى يوم 8 من شهر يوليو المقبل .

ووفقًا للخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثانوية العامة، بداية من يوم السبت الموافق 10 من شهر يونيو المقبل والتي ستكون موحدة على مستوى الجمهورية كما يكون الامتحان موحد أيضًأ ، و امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل وطلاب الشهادة الإعدادية، بداية من يوم السبت 6 من شهر مايو 2023 والتي تختلف من محافظة لأخرى حسب الجداول التي تضعها مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة، بينما يتم عقد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم 27 من مايو المقبل 2023.

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