الأحد 22 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ننشر جدول إمساكية رمضان 2023 وموعد بداية الشهر الكريم

رمضان
رمضان

شهر رمضان من أكثر شهور العام الهجري روحانية لذا يهتم المسلمون بمعرفة امساكية رمضان لأداء الصلوات الخمس في اوقاتها بالإضافة إلى صلاة التراويح التي يتميز بها شهر رمضان وتعقب صلاة العشاء مباشرة.

بداية شهر رجب 2023

ومع بداية شهر رجب الذي أعلنت دار الافتاء أول أيامه غدًا الاثنين زاد البحث عن امساكية شهر رمضان 2023 وموعد بداية الشهر وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

موعد بداية شهر رمضان 2023 

يبدأ شهر رمضان حسب معهد البحوث الفلكية في يوم الأربعاء الموافق 22 مارس، وينتهي في 20 إبريل 2023 ويصوم المسلمون بعد الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان والتي تستطلعها دار الافتاء المصرية يوم 29 شعبان لتحديد مولد الهلال وبدأ شهر رمضان من عدمه .

موعد بداية شهر رجب 2023 وكم يوم متبقي على رمضان

موعد اول ايام شهر شعبان 2023

إمساكية رمضان 2023 في القاهرة 

تأتي إمساكية رمضان في محافظة القاهرة والتي تختلف عدة دقائق من محافظة لأخرى كالتالي: 

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ميعاد ليلة النصف من شعبان 2023

اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الخميس123 مارس، 202304:39 ص06:04 ص12:10 م03:38 م06:15 م07:45 م
الجمعة224 مارس، 202304:38 ص06:03 ص12:09 م03:38 م06:16 م07:46 م
السبت325 مارس، 202304:37 ص06:02 ص12:09 م03:38 م06:16 م07:46 م
الأحد426 مارس، 202304:36 ص06:00 ص12:09 م03:38 م06:17 م07:47 م
الأثنين527 مارس، 202304:34 ص05:59 ص12:08 م03:38 م06:17 م07:47 م
الثلاثاء628 مارس، 202304:33 ص05:58 ص12:08 م03:38 م06:18 م07:48 م
الأربعاء729 مارس، 202304:32 ص05:57 ص12:08 م03:38 م06:19 م07:49 م
الخميس830 مارس، 202304:29 ص05:54 ص12:07 م03:38 م06:20 م07:50 م
الجمعة931 مارس، 202304:28 ص05:53 ص12:07 م03:38 م06:20 م07:50 م
السبت1001 أبريل، 202304:26 ص05:52 ص12:07 م03:38 م06:21 م07:51 م
الأحد1102 أبريل، 202304:25 ص05:51 ص12:06 م03:38 م06:22 م07:52 م
الأثنين1203 أبريل، 202304:24 ص05:50 ص12:06 م03:38 م06:22 م07:52 م
الثلاثاء1304 أبريل، 202304:22 ص05:48 ص12:06 م03:38 م06:23 م07:53 م
الأربعاء1405 أبريل، 202304:21 ص05:47 ص12:05 م03:38 م06:23 م07:53 م
الخميس1506 أبريل، 202304:19 ص05:46 ص12:05 م03:38 م06:24 م07:54 م
الجمعة1607 أبريل، 202304:18 ص05:45 ص12:05 م03:38 م06:25 م07:55 م
السبت1708 أبريل، 202304:17 ص05:44 ص12:05 م03:38 م06:25 م07:55 م
الأحد1809 أبريل، 202304:15 ص05:43 ص12:04 م03:38 م06:26 م07:56 م
الأثنين1910 أبريل، 202304:14 ص05:41 ص12:04 م03:38 م06:27 م07:57 م
الثلاثاء2011 أبريل، 202304:13 ص05:40 ص12:04 م03:38 م06:27 م07:57 م
الأربعاء2112 أبريل، 202304:11 ص05:39 ص12:03 م03:38 م06:28 م07:58 م
الخميس2213 أبريل، 202304:10 ص05:38 ص12:03 م03:38 م06:28 م07:58 م
الجمعة2314 أبريل، 202304:09 ص05:37 ص12:03 م03:38 م06:29 م07:59 م
السبت2415 أبريل، 202304:07 ص05:36 ص12:03 م03:38 م06:30 م08:00 م
الأحد2516 أبريل، 202304:06 ص05:35 ص12:02 م03:38 م06:30 م08:00 م
الأثنين2617 أبريل، 202304:05 ص05:34 ص12:02 م03:38 م06:31 م08:01 م
الثلاثاء2718 أبريل، 202304:03 ص05:33 ص12:02 م03:37 م06:31 م08:01 م
الأربعاء2819 أبريل، 202304:02 ص05:31 ص12:02 م03:37 م06:32 م08:02 م
الخميس2920 أبريل، 202304:01 ص05:30 ص12:02 م03:37 م06:33 م08:03 م
الجمعة3021 أبريل، 202304:00 ص05:29 ص12:01 م03:37 م06:33 م08:03 م

 

رمضان شهر رجب دار الافتاء البحوث الفلكية امساكية رمضان بداية شهر رجب 2023 إمساكية رمضان 2023 بداية شهر رمضان 2023

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