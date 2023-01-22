ننشر جدول إمساكية رمضان 2023 وموعد بداية الشهر الكريم

شهر رمضان من أكثر شهور العام الهجري روحانية لذا يهتم المسلمون بمعرفة امساكية رمضان لأداء الصلوات الخمس في اوقاتها بالإضافة إلى صلاة التراويح التي يتميز بها شهر رمضان وتعقب صلاة العشاء مباشرة.

بداية شهر رجب 2023

ومع بداية شهر رجب الذي أعلنت دار الافتاء أول أيامه غدًا الاثنين زاد البحث عن امساكية شهر رمضان 2023 وموعد بداية الشهر وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

موعد بداية شهر رمضان 2023

يبدأ شهر رمضان حسب معهد البحوث الفلكية في يوم الأربعاء الموافق 22 مارس، وينتهي في 20 إبريل 2023 ويصوم المسلمون بعد الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان والتي تستطلعها دار الافتاء المصرية يوم 29 شعبان لتحديد مولد الهلال وبدأ شهر رمضان من عدمه .

إمساكية رمضان 2023 في القاهرة

تأتي إمساكية رمضان في محافظة القاهرة والتي تختلف عدة دقائق من محافظة لأخرى كالتالي: