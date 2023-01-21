موعد اول ايام شهر شعبان 2023
تصدر موعد أول أيام شهر شعبان ٢٠٢٣ مؤشرات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.
ويبحث الكثير من المسلمين موعد اول ايام شهر شعبان ٢٠٢٣ استعداداً لهذه الأيام المباركة ولمعرفة تقويم شهر شعبان عام 1444 و2023 ميلاديًا.
موعد أول أيام شهر شعبان ٢٠٢٣
وكشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضى، عن موعد اول ايام شهر شعبان ٢٠٢٣، وموعد حدوث الاقتران هلال شهر رجب.
وقال القاضي، إنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن غرة شهر رجب للعام الهجري الحالي 1444 توافق يوم الإثنين 23 يناير، وعدته 29 يومًا، وبذلك تكون غرة شهر شعبان 21 فبراير المقبل.
وأوضح القاضي، أن هلال شهر رجب سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت الموافق 28 من جمادي الآخرة 1444 الموافق 21 يناير 2023.
وأضاف أنه في (يوم الرؤية) الأحد الموافق 29 من جمادي الآخرة 1444 هـ، والموافق 22 يناير الحالي، يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 44 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 43 دقيقة بعد غروب الشمس.
وتابع: "في باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (42- 45 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (36 – 56 دقيقة)".
تقويم شهر شعبان عام 1444 و2023 ميلاديًا
- يوم الثلاثاء 1 شعبان 1444 يوافق 21 فبراير 2023
- يوم الأربعاء 2 شعبان 1444 يوافق 22 فبراير 2023
- يوم الخميس 3 شعبان 1444 يوافق 23 فبراير 2023
- يوم الجمعة 4 شعبان 1444 يوافق 24 فبراير 2023
- يوم السبت 5 شعبان 1444 يوافق 25 فبراير 2023
- يوم الأحد 6 شعبان 1444 يوافق 26 فبراير 2023
- يوم الاثنين 7 شعبان 1444 يوافق 27 فبراير 2023
- يوم الثلاثاء 8 شعبان 1444 يوافق 28 فبراير 2023
- يوم الأربعاء 9 شعبان 1444 يوافق 1 مارس 2023
- يوم الخميس 10 شعبان 1444 يوافق 2 مارس 2023
- يوم الجمعة 11 شعبان 1444 يوافق 3 مارس 2023
- يوم السبت 12 شعبان 1444 يوافق 4 مارس 2023
- يوم الأحد 13 شعبان 1444 يوافق 5 مارس 2023
- يوم الاثنين 14 شعبان 1444 يوافق 6 مارس 2023
- يوم الثلاثاء 15 شعبان 1444 يوافق 7 مارس 2023 "ليلة النصف من شعبان"
- يوم الأربعاء 16 شعبان 1444 يوافق 8 مارس 2023
- يوم الخميس 17 شعبان 1444 يوافق 9 مارس 2023
- يوم الجمعة 18 شعبان 1444 يوافق 10 مارس 2023
- يوم السبت 19 شعبان 1444 يوافق 11 مارس 2023
- يوم الأحد 20 شعبان 1444 يوافق 12 مارس 2023
- يوم الاثنين 21 شعبان 1444 يوافق 13 مارس 2023
- يوم الثلاثاء 22 شعبان 1444 يوافق 14 مارس 2023
- يوم الأربعاء 23 شعبان 1444 يوافق 15 مارس 2023
- يوم الخميس 24 شعبان 1444 يوافق 16 مارس 2023
- يوم الجمعة 25 شعبان 1444 يوافق 17 مارس 2023
- يوم السبت 26 شعبان 1444 يوافق 18 مارس 2023
- يوم الأحد 27 شعبان 1444 يوافق 19 مارس 2023
- يوم الاثنين 28 شعبان 1444 يوافق 20 مارس 2023
- يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 يوافق 21 مارس 2023
- يوم الأربعاء 30 شعبان 1444 يوافق 22 مارس 2023