الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة 6 متهمين قتلوا شخصًا في الخصوص

حبس متهمين
حبس متهمين

تعقد محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الإثنين، محاكمة 6 متهمين قتلوا شخص إثر مشادة كلامية بينهم.

وأحالت جهات التحقيق المتهمين، "كامل.م.س" 24 سنة نجار، "محمود.ع.ش" 19سنة طالب، "أحمد.س.ف"18 سنة عامل،" أحمد.ع.س" 19 سنة عامل،"حسين.ع.ح" 18 سنة عامل،" محمد.ع.ا" 32 سنة عامل، إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة"، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 2365 لسنة 2020 جنايات قسم الخصوص المقيدة برقم 2989 لسنة 2020 كلى جنوب بنها.

جنايات شبرا الخيمة محاكمة 6 متهمين

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