اليوم.. محاكمة 6 متهمين قتلوا شخصًا في الخصوص

تعقد محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الإثنين، محاكمة 6 متهمين قتلوا شخص إثر مشادة كلامية بينهم.

وأحالت جهات التحقيق المتهمين، "كامل.م.س" 24 سنة نجار، "محمود.ع.ش" 19سنة طالب، "أحمد.س.ف"18 سنة عامل،" أحمد.ع.س" 19 سنة عامل،"حسين.ع.ح" 18 سنة عامل،" محمد.ع.ا" 32 سنة عامل، إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة"، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 2365 لسنة 2020 جنايات قسم الخصوص المقيدة برقم 2989 لسنة 2020 كلى جنوب بنها.