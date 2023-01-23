الإثنين 23 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو تستبعد إمكانية عقد اجتماع مع أمريكا بشأن معاهدة ستارت الجديدة

سيرجي ريابكوف
سيرجي ريابكوف

نقلت وكالات أنباء حكومية روسية عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، القول إن الوضع الحالي في العلاقات الروسية الأمريكية لا يسمح بعقد اجتماع لمناقشة معاهدة ستارت الجديدة للحد من انتشار الأسلحة النووية.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، في إفادة للصحفيين،‭‭‭ ‬‬‬إن أعداء روسيا يفاقمون المخاطر في أوكرانيا بتسليمها الأسلحة، وذكر أن السفير الأمريكي الجديد لروسيا سيصل إلى موسكو خلال أيام.

وفي وقت سابق، قالت موسكو إنه لم يكن أمامها "خيار آخر" سوى إلغاء المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن عمليات التفتيش بموجب معاهدة "نيو ستارت" للحد من انتشار الأسلحة النووية، حسب وكالات أنباء روسية حكومية.

txt

واشنطن: الحوار مع روسيا حول معاهدة «ستارت 3» متوقف

وقال نائب وزير الخارجية، سيرجي ريابكوف، إن واشنطن كانت تريد مناقشة استئناف عمليات التفتيش بينما كانت موسكو لديها أولويات أخرى.

ولعب الوضع في أوكرانيا أيضًا دورًا في قرار روسيا، الذي جاء في اللحظة الأخيرة بإلغاء اجتماع اللجنة الثنائية، الذي كان من المقرر أن يبدأ في القاهرة اليوم الثلاثاء، ونقلت وكالات الأنباء عن "ريابكوف" القول إنه "من غير المرجح عقد أي اجتماع بين الجانبين هذا العام".

txt

الخارجية الأمريكية: ملتزمون بتنفيذ معاهدة ستارت -3


وصرحت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للحد من التسلح بوني جينكينز، بأن المفاوضات مع روسيا لتعديل معاهدة "ستارت 3" متوقفة حاليًا، فيما يمكن تجديدها إن أظهرت موسكو حسن النية.

وقالت جنكينز لوكالة "نوفوستي" على هامش المؤتمر الوزاري للوكالة الدولية للطاقة الذرية في واشنطن: "أعلم أننا لسنا في أي مفاوضات حاليًا، لكن الاحتمال موجود دائمًا. يعتمد الأمر على ما إذا كانت روسيا ستتصرف بحسن نية. برأيي أوضح الرئيس جو بايدن ذلك، السؤال يعتمد على ما إذا كانت روسيا ستتصرف بحسن نية".
 

txt

روسيا تعلق عمليات التفتيش الميدانية المنصوص عليها في معاهدة «ستارت» مع واشنطن


وردًا على سؤال عما إذا كانت واشنطن تتوقع تلقي أي دعوة رسمية من روسيا لمواصلة هذه المحادثات، قالت إن ذلك "يعتمد أيضًا على روسيا".

يذكر أن الحوار بين واشنطن وموسكو حول الحد من التسلح توقف بداية هذا العام، منذ انطلاق العملية الروسية في أوكرانيا.

سيرجي ريابكوف العلاقات الروسية الأمريكية معاهدة ستارت الاسلحة النووية أوكرانيا روسيا موسكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

إخماد حريق نشب فى شقة سكنية بالوراق

حبس عاطلين بتهمة النصب على المواطنين بالإسكندرية

إصابة سيدتين فى حادث تصادم سيارة بمزلقان قطار بالشرقية

أسعار النفط تتراجع عالميا بسبب رأس السنة القمرية الجديدة في شرق آسيا

حملات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفين وإزالة الأعطال

انعقاد الجمعية العمومية لشركة التعاون للبترول.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

ماجد حبته

ألبانى فى معرض الكتاب!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال في عيدهم

جمال-أسعد

الرموز بين التقديس والازدراء

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعطاء الأجيال

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

صور

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية أصدر وزير الدفاع الاسرائيلى قرارًا بإزالتها

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»

ارتفاع أسعار السلع فى إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية