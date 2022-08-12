الخارجية الأمريكية: ملتزمون بتنفيذ معاهدة ستارت-3

أكدت الخارجية الأمريكية التزام واشنطن بتنفيذ معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية (ستارت-3).

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل خلال مؤتمر صحفي، الخميس، إن "الولايات المتحدة ملتزمة بتنفيذ معاهدة "ستارت-3".. وكما قال الرئيس بايدن الآن نحن يجب أن نعمل أكثر مما كان في أي وقت مضى منذ الحرب الباردة، على خفض مخاطر سباق التسلح أو تصعيد نووي جديد".

وأضاف أن واشنطن "ستواصل الاستفادة من حقوقها في إجراء عمليات التفتيش في المواقع وفقا لمعاهدة ستارت الجديدة، ومع ذلك نعتبر أولوية صحة وأمن الكوادر الذين ينفذون ويستقبلون عمليات التفتيش".

وتابع: "ننتظر بفارغ الصبر مواصلة تطبيق هذه المعاهدة المهمة مع روسيا. والحديث يدور عن أداة مهمة لضمان الاستقرار في العلاقات الثنائية".

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن سبب تعليق روسيا لعمليات التفتيش من قبل الأمريكيين في مواقعها، هو نية الولايات المتحدة إجراء التفتيش في الأيام القريبة، ما يبدو "استفزازا سافرا" في الظروف الراهنة.